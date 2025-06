Decaro valuta candidatura: Ascolterò i pugliesi, senza imposizioni

“Il futuro politico è un orizzonte che si rivela nel tempo, e la mia decisione sarà un atto di coerenza con la volontà popolare pugliese.” Queste le parole di Antonio Decaro, presidente della commissione Ambiente del Parlamento europeo e figura storica per Bari, durante l’evento ‘L’Europa che guarda all’Europa’ a Lecce, risposte alle pressanti domande sulla sua eventuale candidatura alla presidenza della Regione Puglia. Decaro ha escluso qualsiasi imposizione esterna o percorso preordinato, sottolineando che la sua scelta sarà un atto condiviso con i cittadini pugliesi, in un momento in cui l’attenzione mediatica rischia di trasformare la vita pubblica in una perenne campagna elettorale, un’eccessiva esposizione che, a suo avviso, impoverirebbe il dibattito e distoglierebbe l’attenzione dalle sfide concrete che la regione deve affrontare. L’impegno profuso negli ultimi dodici mesi a Bruxelles, dove ricopre un ruolo di significativa responsabilità, ha rappresentato per lui una priorità, un mandato conferito da milioni di elettori del Sud Italia e in particolare della Puglia stessa. Questo incarico, ha precisato, lo sta portando avanti con dedizione, consapevole del peso e dell’importanza che tale ruolo comporta per il territorio. La decisione finale, quindi, sarà vincolata alla verifica della data delle elezioni e a una valutazione approfondita che coinvolgerà direttamente i cittadini, mantenendo salda la sua consuetudine di ascolto e partecipazione.Il tema del caso giudiziario che coinvolge l’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, arrestato con l’accusa di corruzione, ha suscitato in Decaro un sentimento di profonda amarezza. Pur auspicando che Delli Noci possa dimostrare la sua innocenza, ha riconosciuto il contributo significativo che l’ex assessore ha apportato allo sviluppo economico e industriale della regione, rendendo la Puglia un polo attrattivo per gli investimenti. L’episodio, tuttavia, rappresenta una ferita per l’immagine della Puglia e un monito per tutti gli amministratori pubblici, sollecitando un impegno ancora maggiore nella trasparenza e nell’integrità. Riflettendo sulla complessità della politica contemporanea, Decaro ha implicitamente richiamato la necessità di recuperare un rapporto più autentico tra istituzioni e cittadini, allontanandosi da logiche di potere e di immagine per concentrarsi sul bene comune e sulla costruzione di un futuro sostenibile per la Puglia, un futuro che si nutra di valori come la legalità, la meritocrazia e la responsabilità sociale. La sua decisione, in definitiva, sarà un atto di fiducia nel popolo pugliese e un impegno a servire gli interessi della collettività, al di là delle ambizioni personali e delle logiche di partito.