Dona la Spesa per la Scuola: Solidarietà e Futuro con Coop

Un Gesto Condiviso: “Dona la Spesa per la Scuola” di Coop Alleanza 3.0, un Ponte tra Solidarietà e FuturoCon l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, Coop Alleanza 3.0 lancia “Dona la Spesa per la Scuola”, un’iniziativa virtuosa che incarna l’impegno concreto della cooperativa verso la comunità e l’educazione.

Non si tratta semplicemente di una promozione commerciale, ma di un vero e proprio atto di generosità collettiva, un ponte che collega chi può offrire con chi necessita di un supporto concreto per affrontare al meglio l’inizio dell’anno.

L’edizione passata ha visto la distribuzione di 170.000 confezioni di prodotti essenziali, un dato significativo arricchito dal contributo di 400 pacchi speciali destinati alla comunità di Sant’Egidio, grazie al servizio di spesa online EasyCoop.

Quest’anno, l’opportunità di partecipare resta aperta fino al 28 settembre, ampliando la possibilità per i soci di contribuire a un gesto di solidarietà che ha un impatto reale sul territorio.

L’iniziativa si estende a 220 punti vendita Coop Alleanza 3.0, coinvolgendo una rete di circa 250 enti e associazioni locali.

Questo ampio coinvolgimento garantisce una capillare distribuzione dei prodotti donati, assicurando che il supporto arrivi a chi ne ha più bisogno, spesso in aree marginali o con difficoltà socio-economiche.

La forza dell’iniziativa risiede proprio in questa sinergia tra la cooperativa, le associazioni e i volontari, che lavorano insieme per creare un tessuto sociale più coeso e inclusivo.

Il 13 settembre, un momento simbolico per l’avvio dell’iniziativa, vedrà volontari delle realtà partner distribuire shopper compostabili, destinate a contenere i prodotti scolastici acquistati dai clienti.

Questa scelta non è casuale: l’impiego di materiali ecologici sottolinea l’attenzione alla sostenibilità ambientale, un valore sempre più centrale nell’etica cooperativa.

Quaderni, penne, matite, righelli, temperamatite, risme di carta e altri strumenti didattici essenziali saranno così raccolti e pronti per essere consegnati alle famiglie beneficiarie, un piccolo aiuto che può fare la differenza nel percorso di crescita dei bambini e dei ragazzi.

Coop Alleanza 3.0 non si limita a questo: per i soci, è confermato uno sconto immediato del 15% sul prezzo di copertina dei libri di testo, un ulteriore vantaggio che alleggerisce il peso economico dell’inizio dell’anno scolastico.

Inoltre, una promozione dedicata alla cartoleria permette di ottenere un buono sconto di 10 euro per ogni 30 euro di spesa, incentivando l’acquisto di materiali didattici e offrendo un risparmio tangibile per le famiglie.

“Dona la Spesa per la Scuola” è dunque molto più di una semplice promozione: è un atto di responsabilità sociale, un investimento nel futuro dei giovani e una testimonianza del potere della comunità quando si unisce per un obiettivo comune.

È un invito a partecipare a un gesto di generosità che risuona nel cuore del territorio, contribuendo a costruire un futuro più equo e ricco di opportunità per tutti.