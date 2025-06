Dreher Rinasce: Un Nuovo Volto per un’Icona del Sud

Dreher, un nome evocativo di storia e tradizione birraria, si presenta al mercato con un’evoluzione significativa, un vero e proprio atto di rinascita radicato nel cuore pulsante del Sud Italia. Lungi dall’essere un semplice restyling, si tratta di una riaffermazione di identità, un’iniezione di modernità che onora il ricco patrimonio di un marchio storico.L’operazione di rilancio si articola in tre pilastri fondamentali: un rinnovato packaging, un’esclusiva edizione limitata e un programma di eventi pensati per coinvolgere attivamente i consumatori. Le referenze iconiche, *L’Originale* – una chiara lager che incarna l’essenza della freschezza – e *La Radler*, l’irresistibile connubio tra birra e succo di limone, assumono una veste grafica nuova, arricchita da elementi distintivi del brand: il sole radioso, i colori vibranti del rosso e del giallo, e la figura amicona del celebre cameriere, un simbolo di convivialità e accoglienza.A completare il quadro, l’introduzione di *L’Adorata*, una lager corposa e intensa, presentata in una bottiglia dal fascino vintage che richiama le atmosfere del passato. Questa esclusiva edizione limitata, disponibile unicamente nel Sud Italia per l’anno in corso, si prefigge di celebrare il legame profondo con il territorio e di offrire ai consumatori un’esperienza sensoriale unica.Il Sud Italia, terra d’origine di Dreher e custode della sua anima autentica, assume il ruolo di epicentro di un’inimitabile serie di iniziative. A partire da luglio, il *Portaci da Bere On Tour* animerà spiagge e lungomari di rinomate località tra Lecce e Taranto, creando momenti di aggregazione e divertimento intorno al mondo Dreher. Parallelamente, attività instore in tutta la regione offriranno l’opportunità di scoprire la nuova immagine del brand e di partecipare a concorsi a premi.”Il nostro obiettivo è stato quello di restituire a Dreher una voce contemporanea, pur preservando la ricchezza del suo heritage,” afferma Michela Filippi, Direttore Marketing Heineken Italia. “La scelta di ripartire dal Sud è del tutto naturale: è qui che risiede la nostra eccellenza produttiva, nel Birrificio di Massafra, ed è qui che si respira lo spirito solare, accogliente e giocoso che ha sempre contraddistinto Dreher.”Questa nuova fase rappresenta non solo un ritorno, ma una riaffermazione di valori: la convivialità, la leggerezza, la capacità di celebrare i piccoli momenti di gioia. Dreher si appresta quindi a riconquistare il cuore degli italiani, proiettandosi verso un futuro di successi, con l’ambizione di estendere la sua offerta e la sua allegria in tutta la Penisola, portando con sé il calore e l’autenticità del Sud.