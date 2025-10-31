EGO Food Fest 2026: Taranto, scrigno di sapori e innovazione.

Taranto, scrigno di storia e ponte tra due mari, si appresta ad accogliere nel 2026 una celebrazione epocale del patrimonio gastronomico italiano: EGO Food Fest.

Più di un semplice festival, si configura come un crogiolo di idee, un ecosistema di saperi e una vetrina globale per l’innovazione nel settore alimentare, dal 17 al 20 aprile.

Nato nel 2017 come un’iniziativa coraggiosa dalla terra natia pugliese, EGO si è evoluto in un punto di riferimento nazionale, un vero e proprio “think tank” culinario che pone al centro la sostenibilità, la formazione delle nuove generazioni di professionisti e la riscoperta delle radici territoriali, spesso dimenticate nel vortice della globalizzazione.

L’edizione 2026 si struttura attorno a quattro pilastri distinti, ciascuno con una propria identità e un profondo significato simbolico.

Il 17 aprile, “EGO Cozza Fest” inaugura la manifestazione con un omaggio alla cozza, un ingrediente umile eppure emblematico dell’identità tarantina, attraverso dieci cene esclusive create da chef di talento che sapranno interpretarla in chiave contemporanea.

I giorni 18 e 19 aprile saranno dedicati all’arte della pizza, con “EGO Pizza Fest” e la tanto attesa “Pizza Competition”, un concorso che premierà l’abilità e la creatività dei pizzaioli provenienti da ogni angolo del mondo.

Villa Peripato, luogo di bellezza storica, offrirà un contesto suggestivo per questo omaggio alla pizza, un piatto popolare capace di trascendere i confini sociali e culturali.

Il 20 aprile, “EGO Academy” al Relais Histò, sarà il cuore pulsante della riflessione sul futuro del cibo, con un focus sulla “Cucina Vera e Nutraceutica”.

Masterclass tenute da esperti del settore e approfondimenti sul benessere, la dieta mediterranea e l’importanza di un’alimentazione consapevole saranno al centro dell’attenzione.

Si intende esplorare il legame intrinseco tra cibo, salute e ambiente, promuovendo un modello alimentare sostenibile e inclusivo.

La manifestazione si concluderà con “EGO feat Dinner Incredible”, un evento gastronomico straordinario che vedrà la partecipazione di dodici chef internazionali, un omaggio vibrante a Taranto, città ospitante dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Un’occasione unica per celebrare la cucina come forma d’arte, ponte di dialogo tra culture diverse e veicolo di emozioni intense.

EGO Food Fest non è semplicemente un evento turistico, ma un progetto culturale ambizioso, un modo per narrare la Puglia autentica, fatta di tradizioni secolari, innovazione, accoglienza e bellezza condivisa.

È un invito a riscoprire il valore del cibo come elemento essenziale per il benessere individuale e collettivo, come collante sociale e come motore di sviluppo economico sostenibile.