Emergenza a Bari: Palazzi Evacuati per Anomalie Strutturali

Un’emergenza delicata si è verificata questa mattina nel cuore del quartiere San Pasquale a Bari, dove le due palazzine residenziali situate in via Capriati 24 e 26 sono state rapidamente evacuate a seguito di inattese anomalie strutturali riscontrate durante un’ispezione di manutenzione straordinaria.

La scoperta, effettuata da un ingegnere supervisionatore incaricato dei lavori, ha immediatamente innescato un protocollo di sicurezza volto a garantire l’incolumità delle famiglie residenti.

Le problematiche emerse riguardano in particolare l’integrità dei pilastri portanti, elementi cruciali per la stabilità dell’edificio.

Un esame approfondito ha rivelato un grado di degrado superiore alle aspettative, con un pilastro che presenta una significativa lesione diagonale, compromettendo la tenuta della struttura.

La rottura delle staffe, i tondini di armatura in acciaio che avvolgono e rinforzano il pilastro, è un indicatore chiaro di una potenziale fragilità e di un rischio concreto per la sicurezza degli occupanti.

L’edificio, concepito come un blocco unitario che ospita le due palazzine, accoglie complessivamente 28 nuclei familiari, due appartamenti per ogni piano, distribuendo un significativo numero di persone in un contesto che si è improvvisamente trasformato in una situazione di urgenza.

Nonostante la gravità della situazione, descritta come “critica ma sotto controllo”, le autorità competenti, inclusi i vigili del fuoco e l’amministrazione comunale, sono immediatamente intervenute coordinando le operazioni di sgombero.

La ditta esecutrice dei lavori di manutenzione, sotto la rigorosa direzione tecnica dell’ingegnere responsabile, sta procedendo con un’analisi dettagliata per comprendere le cause del degrado e valutare l’entità degli interventi necessari.

Fortunatamente, l’evacuazione si è svolta senza imprevisti, con le famiglie che, nella maggior parte dei casi, hanno trovato soluzioni abitative temporanee in autonomia.

Solo un singolo nucleo familiare ha richiesto l’intervento del Pronto Intervento Sociale, un servizio essenziale finanziato dall’Assessorato al Welfare, testimoniando la sensibilità e la tempestività delle istituzioni locali nel fornire supporto alle persone in difficoltà.

La vicenda solleva interrogativi importanti sulla qualità delle costruzioni, sulla necessità di controlli periodici e sulla cruciale importanza di una manutenzione preventiva per garantire la sicurezza e la durabilità del patrimonio edilizio.