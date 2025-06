Emiliano Condannato: Diffamazione e Risarcimento a Cipriani

La vicenda legale che ha visto contrapporsi il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’ex consigliere comunale Luigi Cipriani si è conclusa con una sentenza del Tribunale di Bari che ha sancito la responsabilità di Emiliano per diffamazione. La condanna prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria di 1.500 euro, unitamente a un risarcimento danni per l’importo di 25.000 euro, destinato a Cipriani, il ricorrente nella causa.La decisione del tribunale, pur accogliendo parzialmente le richieste della parte offesa, ha disposto la sospensione della pena, evitando così l’immediata esecuzione della sanzione pecuniaria. L’auspicabile effetto di tale sospensione è quello di offrire a Emiliano la possibilità di redimersi e di dimostrare un reale pentimento per le dichiarazioni che hanno scatenato la controversia.Il processo, nato dalle esternazioni pronunciate dal Governatore il 13 settembre 2018 durante una trasmissione televisiva, si è focalizzato sull’interpretazione e il peso delle parole utilizzate in riferimento a un comizio tenuto dall’allora Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e al contesto in cui si svolse, presso un circolo di appartenenza di Cipriani. In tale occasione, Emiliano avrebbe espresso insinuazioni riguardanti un presunto collegamento tra Cipriani, il suo movimento politico di riferimento e ambienti legati alla criminalità organizzata.La delicatezza della questione sollevata – l’accusa di associazione con la criminalità organizzata, un’ipotesi gravissima e con ripercussioni potenzialmente devastanti – ha reso cruciale l’analisi del tribunale, volto a determinare se le parole di Emiliano, pur riferite a un contesto politico e polemico, avessero superato il limite della critica e fossero sfociate in un’accusa diffamatoria.La richiesta del Pubblico Ministero, che aveva suggerito una sanzione pecuniaria di 2.000 euro, si è rivelata inferiore a quella avanzata dalla parte civile, Cipriani, che aveva chiesto un risarcimento danni di 30.000 euro. La decisione del tribunale, quindi, ha rappresentato un compromesso tra le diverse posizioni in campo, riconoscendo la necessità di un risarcimento, seppur inferiore a quello richiesto, per il danno reputazionale subito da Cipriani.La sentenza pone interrogativi sulla responsabilità del linguaggio politico e sui limiti della libertà di espressione, soprattutto quando si tratta di accuse di così alto contenuto. Sottolinea l’importanza di valutare attentamente le implicazioni delle parole, anche in contesti di forte tensione e polemica, evitando di ledere la reputazione e l’onore delle persone. Il caso, al di là della specifica vicenda personale, si configura come un monito per tutti gli attori della vita pubblica, esortandoli a un esercizio più consapevole e responsabile del diritto di cronaca e di critica.