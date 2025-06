Estate al Sud: Agricoltura Pugliese Sotto Stress Climatico

L’estate pugliese si configura come una sfida senza precedenti per il settore agricolo, un crogiolo di opportunità e rischi amplificati dall’emergenza climatica in atto. Le ondate di calore, generate da correnti di aria africana sempre più intense, stanno comprimendo i tempi di maturazione delle colture, spingendo gli agricoltori a ripensare radicalmente le proprie pratiche lavorative. La necessità di raccogliere le produzioni in fasce orarie notturne e nelle prime ore dell’alba non è più una strategia marginale, bensì una condizione imprescindibile per evitare perdite economiche devastanti.Questo cambiamento radicale nel ritmo del lavoro si inserisce in un contesto più ampio di crisi strutturale. La prolungata siccità, che ha eroso le riserve idriche regionali, ha già prefigurato un quadro di scarsità. L’arrivo delle ondate di calore ha acuito questa situazione, precipitando le colture in una condizione di stress idrico, con ripercussioni dirette sulla qualità e sulla quantità dei raccolti. La fragilità del sistema idrico regionale, già a rischio, si traduce in una perdita di produttività generalizzata.Le conseguenze non si limitano alla sola frutta e verdura, essenziali per l’alimentazione e per contrastare gli effetti disidratanti del caldo. L’aumento delle temperature incide negativamente anche sulla produzione di derivati animali: la quantità di uova prodotte diminuisce, la lattazione del bestiame si riduce, e la raccolta del miele diventa più difficoltosa. Anche i cereali, fondamentali per l’alimentazione del bestiame, subiscono pesanti riduzioni, con una diminuzione della produzione di grano e altri cereali che mette a rischio la filiera agroalimentare. La carenza di foraggio, avena e orzo, unita alla diminuzione delle colture destinate all’alimentazione animale, rischia di innescare un effetto domino con impatti diretti sui prezzi al consumo e sulla disponibilità di prodotti derivati.La situazione evidenzia una profonda vulnerabilità del modello agricolo pugliese, che si rivela incapace di adattarsi rapidamente alle nuove condizioni climatiche. La cassa integrazione, strumento di sostegno al reddito spesso utilizzato in altri settori economici, appare inefficace di fronte a una crisi che impone un impegno lavorativo continuo e intensivo. L’agricoltura pugliese si trova di fronte a un bivio: o investire in tecnologie innovative per la gestione dell’acqua e la protezione delle colture, o accettare il rischio di un declino irreversibile. La resilienza del settore agricolo sarà cruciale per garantire la sicurezza alimentare regionale e per preservare un patrimonio economico e culturale di inestimabile valore. L’urgenza di politiche di gestione sostenibile delle risorse idriche e di sostegno all’innovazione agricola non è più una scelta, ma un imperativo.