FAI d’Autunno in Puglia: 37 tesori da scoprire tra storia e arte

Nel cuore pulsante della Puglia, si dispiegherà l’undicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, un’occasione unica per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della regione.

Trentasette siti, scrigni di storia e bellezza, apriranno le loro porte al pubblico l’11 e il 12 ottobre, offrendo un affascinante viaggio attraverso secoli di arte, cultura e tradizioni.

La provincia di Bari, epicentro di questa straordinaria iniziativa, offre un ventaglio di opportunità imperdibili.

Il Palazzo della Città Metropolitana, un esempio significativo dell’architettura pubblica barese, sarà il fulcro di una visita guidata che penetra negli spazi normalmente inaccessibili.

Si partirà dall’imponente atrio colonnato, per poi proseguire verso la maestosa scalonata che conduce al secondo piano.

Qui, la Sala del Consiglio e la Sala Giunta, testimoni di decisioni e di vita amministrativa, si apriranno ai visitatori, accompagnati dalla suggestiva cornice dell’ascensore storico, un vero e proprio gioiello ingegneristico.

Il percorso si concluderà con l’uscita su via Spalato, offrendo una prospettiva inedita sulla città.

Un’eccezionale opportunità permetterà di ammirare, per la prima volta, gli studi del Sindaco Metropolitano e del Segretario Generale, luoghi che incarnano il potere decisionale e la gestione del territorio.

Ma la ricchezza del Barese non si esaurisce qui.

Un itinerario suggestivo guiderà i visitatori alla scoperta della Chiesa di Santa Croce, custode di secoli di storia religiosa e artistica, e alla cripta e i sepolcreti di Casamassima, testimonianze tangibili del culto dei defunti.

La Chiesa e il Monastero di San Benedetto a Conversano offriranno un’immersione nella spiritualità e nell’arte medievale, mentre il Palazzo ex Seminario di Gravina in Puglia rivelerà la sua complessa storia e il suo valore architettonico.

La Chiesa della Madonna della Catena a Locorotondo, con la sua posizione panoramica, offrirà una vista mozzafiato sul paesaggio circostante.

Il cuore pulsante delle Giornate FAI d’Autunno non è solo la scoperta di luoghi straordinari, ma anche la promozione di una cultura della valorizzazione del patrimonio.

Come sottolineato dall’assessore Vito Leccese, l’evento stimola amministrazioni locali e privati a rendere accessibili i propri edifici storici, creando un circolo virtuoso di conservazione e fruizione.

L’apertura del Palazzo della Città Metropolitana rappresenta un’occasione unica per ammirare gli interventi architettonici realizzati, sottolineando l’importanza di preservare e promuovere il patrimonio costruito.

L’idea di trasformare il colonnato del Palazzo in una cornice suggestiva per i matrimoni civili riflette una visione lungimirante, capace di coniugare la tradizione e l’innovazione, creando un’esperienza indimenticabile per i futuri sposi e valorizzando ulteriormente il patrimonio locale.

Il progetto ambisce a trasformare un simbolo della pubblica amministrazione in un luogo di celebrazione e di bellezza, aprendo nuove prospettive di utilizzo e di valorizzazione del patrimonio culturale pugliese.