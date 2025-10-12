Fism: Crescita, Progetti e Futuro per la Sanità Italiana

La Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (Fism) si presenta con un bilancio di crescita notevole e progetti ambiziosi per il futuro, consolidando il suo ruolo di fulcro del panorama scientifico e sanitario nazionale.

Con una rete che coinvolge oltre 200.000 professionisti della salute e un’espansione che ha superato il 30% negli ultimi anni, la Fism si propone come piattaforma chiave per l’evoluzione delle pratiche mediche e la promozione della ricerca.

Il rinnovo del mandato del presidente Loreto Gesualdo sottolinea l’importanza strategica di un approccio collaborativo e sistematico per valorizzare il contributo delle società scientifiche all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

Un elemento centrale del piano in atto è la realizzazione del “Libro Bianco delle Società Scientifiche”, un’iniziativa volta a mappare in dettaglio le attività, le sfide attuali e le proposte di miglioramento provenienti da tutte le federate.

Il processo di ascolto, destinato a concludersi entro la fine dell’anno, mira a creare un documento di riferimento completo e condiviso, capace di definire le priorità e orientare le politiche future.

Questo documento non sarà un semplice resoconto, ma uno strumento di advocacy per promuovere riforme mirate e sostenere l’innovazione.

La crescita della Fism, passata da 187 a oltre 210 società, riflette una crescente consapevolezza del valore delle società scientifiche come centri di eccellenza e aggregazione di competenze specialistiche.

L’aumento significativo delle realtà accreditate presso il Ministero della Salute evidenzia un riconoscimento istituzionale del ruolo di queste organizzazioni nel progresso della ricerca e nella diffusione delle conoscenze mediche.

La Federazione si configura come un ponte essenziale tra le comunità scientifiche, le Regioni, i territori e le Istituzioni, facilitando il dialogo tra mondo ospedaliero, accademico e Servizio Sanitario Nazionale, estendendosi anche a collaborazioni internazionali.

Questo ruolo di mediatore è cruciale per superare le barriere comunicative e favorire la convergenza di obiettivi e risorse.

L’impegno primario della Fism è orientato al paziente, inteso non solo come destinatario di cure, ma come persona con bisogni complessi e aspettative specifiche.

La Federazione intende promuovere percorsi di informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di costruire una vera e propria alleanza terapeutica e strategica tra medico e paziente, fondata sulla fiducia reciproca e sulla condivisione delle responsabilità.

Questo approccio pone al centro l’esperienza del paziente e la sua partecipazione attiva nel processo decisionale, promuovendo una medicina più personalizzata e centrata sulla persona.

La creazione di una cultura di trasparenza e comunicazione aperta è ritenuta fondamentale per rafforzare questo rapporto e migliorare l’efficacia delle cure.

Il futuro del sistema sanitario italiano dipende, in larga misura, dalla capacità di valorizzare il contributo delle società scientifiche e di promuovere una collaborazione sinergica tra tutti gli attori coinvolti.