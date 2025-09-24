Flotta umanitaria a Gaza: attacco con droni, missione a rischio.

La spedizione umanitaria diretta a Gaza, guidata dalla Global Sumud Flotilla e coordinata dalla nave Family, ha subito un’escalation di ostilità durante la notte trascorsa.

Secondo quanto riferito da Tony La Piccirella, a bordo della Family, la flotta ha subito attacchi deliberati da parte di droni, un’azione che suggerisce un tentativo di intimidazione e una strategia di guerra psicologica volta a interrompere o scoraggiare la missione.

L’episodio, iniziato intorno a mezzanotte e trenta e protrattosi fino alle prime ore del mattino, ha visto due droni avvicinarsi alla nave Alma, che occupava la posizione di fanalino di coda nella formazione.

Successivamente, i droni hanno disattivato le proprie luci di segnalazione, manovrando per lanciare ordigni sospesi da funi, prendendo di mira specificamente le imbarcazioni con le vele spiegate.

Si sono verificate tra undici e tredici esplosioni durante questo periodo.

Nonostante i danni subiti, che includono lesioni minori all’udito per alcuni membri dell’equipaggio e danni alle vele di due imbarcazioni, la flotta mantiene la capacità di proseguire la navigazione.

La Piccirella ha sottolineato la natura intenzionale degli attacchi, indicando chiaramente una strategia volta a destabilizzare l’iniziativa umanitaria.

La flotta, composta da numerose imbarcazioni, prevede di rimanere in mare per circa cinque giorni prima di raggiungere la destinazione finale.

La natura tattica degli attacchi, focalizzati sulle imbarcazioni a vela e l’uso di droni per il lancio di ordigni, solleva interrogativi sulla pianificazione e sull’esecuzione di tali azioni.

L’episodio mette in luce le sfide e i rischi affrontati da missioni umanitarie in aree di conflitto, dove la necessità di fornire assistenza a popolazioni vulnerabili si scontra con dinamiche geopolitiche complesse e potenzialmente pericolose.

La capacità di mantenere la rotta, nonostante le avversità, testimonia la determinazione della Global Sumud Flotilla nel portare avanti il proprio mandato umanitario.