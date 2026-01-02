Foggia, crolla la stazione: caos e ritardi nella rete ferroviaria

La stazione ferroviaria di Foggia è stata teatro di un collasso infrastrutturale che ha messo a dura prova la resilienza del sistema ferroviario regionale e la pazienza dei passeggeri.

Un guasto alla linea elettrica, protrattosi per ore, ha generato un effetto domino di ritardi, cancellazioni e ripercussioni che si sono estese ben oltre i confini del capoluogo dauno, impattando su tratte interregionali vitali.

L’evento, iniziato con la caduta di cavi elettrici tra Orta Nova e Incoronata intorno alle ore 12:00, ha immediatamente paralizzato la linea Bari-Foggia, arteria cruciale per la mobilità pendolare e turistica della regione.

La sospensione iniziale della circolazione si è poi tradotta in un progressivo, e drammatico, accumulo di ritardi, amplificato dalla complessità di ripristinare l’alimentazione elettrica e coordinare il traffico ferroviario in condizioni di emergenza.

La gravità della situazione è stata accentuata dalla natura estesa del guasto, che ha reso necessario l’intervento di squadre specializzate per la diagnosi e la riparazione, richiedendo un tempo considerevole per il ripristino completo.

L’effetto ritardato si è manifestato in un’escalation di disagi, con alcuni convogli che hanno accumulato ritardi superiori alle cinque ore, come nel caso del treno Lecce-Milano, originariamente previsto per le 21:40 e giunto a destinazione ben oltre le 3 del mattino successivo.

La gestione dell’emergenza da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) si è rivelata difficoltosa, con comunicazioni frammentarie e aggiornamenti tardivi che hanno alimentato la frustrazione dei viaggiatori, molti dei quali bloccati in stazione o costretti a improvvisare soluzioni alternative.

La situazione ha evocato in molti presenti un’amara reminiscenza del celebre film “Fantozzi”, simbolo di un’Italia inefficiente e burocratica.

L’incidente ha comportato la cancellazione di otto treni regionali, con ripercussioni immediate sulla vita quotidiana di migliaia di persone, e ha coinvolto direttamente tredici convogli, con ritardi significativi.

La necessità di valutare l’impatto economico di tale disservizio, in termini di perdite di produttività e danni d’immagine per il sistema ferroviario, è divenuta evidente.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla manutenzione preventiva della rete ferroviaria, sulla capacità di risposta alle emergenze e sulla necessità di investimenti mirati per garantire la sicurezza e l’affidabilità del trasporto ferroviario, pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La vicenda di Foggia rappresenta un campanello d’allarme che invita a una riflessione più ampia sulla fragilità delle infrastrutture e sulla necessità di una governance più efficace nel settore dei trasporti.