Foggia in cima alla criminalità: allarme in Puglia, analisi de Il Sole 24 Ore.

Foggia si posiziona, con preoccupazione, in cima alla classifica pugliese relativa all’incidenza della criminalità, come evidenziato dall’analisi annuale de “Il Sole 24 Ore”.

La città, situata nell’entroterra dauno, occupa il 26° posto nazionale, un lieve miglioramento rispetto all’anno precedente, ma che non nega la persistente gravità della situazione.

Questa posizione, sebbene segnali un piccolo progresso, sottolinea la necessità di interventi mirati e di un’analisi approfondita delle dinamiche criminali che affliggono il territorio.

Bari, capoluogo regionale, si attesta al 48° posto, mostrando una riduzione più marcata delle denunce, seppur non sufficiente a cancellare un quadro complessivo tutt’altro che positivo.

La provincia di Barletta-Andria-Trani, al 56° posto, registra un calo delle denunce di quasi il 7,4%, indicando un tentativo di contrasto alla criminalità, ma con margini di miglioramento significativi.

Brindisi, Taranto e Lecce occupano le ultime posizioni della classifica, con Taranto che, unicamente tra le città pugliesi, registra un incremento delle denunce, un dato allarmante che richiede un’indagine urgente per identificarne le cause.

L’analisi specifica dei reati denunciati rivela una situazione particolarmente critica per Foggia.

La città si classifica al terzo posto a livello nazionale per omicidi consumati, un dato sconcertante che testimonia una escalation della violenza.

L’egemonia di Foggia nel panorama dei furti di auto è inequivocabile, seguita da Barletta-Andria-Trani e Bari, a dimostrazione di una diffusa cultura del crimine e di una carenza di deterrenti efficaci.

Per quanto riguarda i tentati omicidi, Bari si posiziona in una posizione meno critica, ma comunque preoccupante, mentre Foggia e Barletta-Andria-Trani rimangono aree ad alto rischio.

Taranto emerge come punto critico per le violenze sessuali denunciate, un problema sociale complesso che richiede interventi di prevenzione e supporto alle vittime.

Bari, sebbene mostri segni di miglioramento, rimane coinvolta in fenomeni gravissimi come lo sfruttamento della prostituzione minorile e gli scippi, mentre Foggia si distingue per gli incendi.

La provincia di Barletta-Andria-Trani si conferma come area problematica per lo spaccio di stupefacenti e le rapine, con particolare attenzione alle rapine in appartamento.

Brindisi, invece, si segnala per le rapine in banca.

Foggia continua a essere una roccaforte per le estorsioni, l’usura e le rapine agli uffici postali, mentre Bari si distingue per il contrabbando.

In sintesi, la classifica de “Il Sole 24 Ore” dipinge un quadro complesso e allarmante per la regione Puglia, con Foggia e Barletta-Andria-Trani che necessitano di un’attenzione particolare e di strategie di contrasto alla criminalità più incisive e mirate, basate su un’analisi approfondita delle cause e delle dinamiche sottostanti.

Un impegno sinergico tra forze dell’ordine, istituzioni e comunità locali è fondamentale per invertire questa tendenza e garantire un futuro più sicuro e prospero per tutti i cittadini pugliesi.