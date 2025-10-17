Foggia, una luce contro l’ombra: Andrea Tigre guida la speranza.

La luce si riflette sui volti, un fiume umano che scorre nel cuore di Foggia.

Andrea Tigre, il giovane foggiano segnato da una violenza inaudita, è presente.

Nonostante le cicatrici ancora aperte, fisiche e morali, irradia una fragile speranza, un segno di resilienza che risuona potente in questa serata di riappropriazione collettiva.

La manifestazione “Luci in città”, promossa con forza dai Rotary, insieme alle associazioni civiche “Foggia si cura”, “Amici del Viale” e al comitato “Centro storico Foggia”, non è solo un corteo, ma un atto di coraggio, una presa di posizione contro l’ombra che si è insinuata nella sua comunità.

Il percorso si dipana lungo le vie del centro, raggiungendo il luogo simbolo di quel tragico evento, un punto focale che ha squarciato la normalità, lasciando una ferita profonda nel tessuto sociale.

Andrea, con la sua presenza, trasforma quel luogo di dolore in uno spazio di riflessione e di speranza.

Le parole che rivolge ai suoi coetanei sono un appello all’umanità, un monito contro l’indifferenza e l’aggressività.

Non si tratta solo di gentilezza e rispetto, ma di una responsabilità condivisa, di un impegno a costruire un futuro in cui la brutalità non prevalga.

La violenza delle baby gang non è un fenomeno isolato, ma una manifestazione di un disagio più ampio, un sintomo di una crisi sociale che investe giovani e adulti.

Antonio Narciso, voce del comitato “Resto a Foggia”, sottolinea l’urgenza di una risposta collettiva.

La paura di un genitore chiamato a rispondere ad una tragedia che coinvolge il proprio figlio è un sentimento che accomuna molti.

L’eredità di questa crisi è pesante: la perdita di innocenza, la paura, la diffidenza.

Rimanere, agire, costruire: sono le parole chiave per contrastare questa deriva.

“Resto a Foggia” non è solo uno slogan, ma una dichiarazione d’intenti, un impegno a non abbandonare il proprio territorio alla criminalità, a riappropriarsene con azioni concrete.

La sfida è ardua, richiede un cambiamento di mentalità, un investimento nel futuro dei giovani, un dialogo aperto tra generazioni.

Non si tratta di negare il problema, ma di affrontarlo con coraggio e determinazione, creando opportunità, promuovendo valori positivi, ricostruendo la fiducia nel prossimo.

Andrea, con la sua testimonianza, incarna questa speranza, un esempio di forza d’animo e di resilienza che invita tutti a unirsi in un’unica, potente voce per illuminare il cammino verso un futuro più giusto e sicuro per Foggia e per tutti i suoi cittadini.

Il percorso di guarigione è ancora lungo, ma la luce che brilla stasera simboleggia la volontà di non arrendersi e di ricostruire, mattone dopo mattone, un futuro di speranza.

La sua ritrovata serenità è un seme di cambiamento, una promessa che il futuro può essere diverso, più umano e più giusto.