Foggia, uomo trovato morto: ipotesi furto di rame e contatto elettrico

La tragedia si è consumata lungo la statale 16, in un tratto particolarmente trafficato nel territorio del comune di Serracapriola, provincia di Foggia.

Un uomo, privo di vita, è stato rinvenuto questa mattina, scatenando un complesso intervento di soccorso e indagini.

Sul luogo sono immediatamente intervenuti uomini delle forze dell’ordine, personale Anas, responsabile della viabilità, e le squadre del 118, le quali, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’iniziale ipotesi, formulata dalle squadre Anas, di un incidente stradale causato da un veicolo di passaggio, si è progressivamente attenuata alla luce di una prima analisi della scena.

Gli accertamenti successivi, condotti con maggiore approfondimento, suggeriscono una dinamica ben diversa e decisamente più complessa.

L’attenzione degli inquirenti si è ora concentrata sulla possibilità che la morte sia stata causata dal contatto con un cavo elettrico di notevole potenza, verosimilmente caduto o rotto.

Questa nuova pista investigativa ha aperto uno spiraglio su un possibile movente legato alla sottrazione di rame.

La scarsità di segni di violenza sul corpo della vittima, unita alla specifica localizzazione dell’evento, alimenta l’ipotesi che l’uomo fosse intento nel compiere un furto di cavi in rame, una pratica purtroppo diffusa nella zona, data l’elevato valore del metallo sul mercato nero.

La presenza di un’autovettura, rinvenuta nelle immediate vicinanze del luogo della scoperta, potrebbe essere quella utilizzata dall’uomo per raggiungere il punto in cui è avvenuta la tragedia, fornendo un elemento chiave per ricostruire l’accaduto.

Le indagini, ora in piena fase di svolgimento, si concentrano sulla ricostruzione completa della sequenza degli eventi che hanno portato alla morte dell’uomo.

Si stanno effettuando rilievi tecnici per valutare lo stato dei cavi elettrici, esaminando la possibilità di malfunzionamenti o manomissioni pregresse.

Parallelamente, la polizia sta cercando di identificare la vittima e di ricostruire le sue ultime azioni, interrogando possibili testimoni e analizzando le informazioni raccolte.

L’obiettivo primario è quello di fare luce sulla dinamica dell’incidente, determinando con certezza le cause della morte e, se possibile, individuando eventuali responsabilità.

La comunità locale è scossa da questo evento, che solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture e sulla persistenza di fenomeni di furto di rame.