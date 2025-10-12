Foggiano Addolorato: Addio al medico del 118 Vincenzo Incoronato

La comunità medica foggiana è addolorata per la perdita improvvisa del Dottor Vincenzo Fernando Incoronato, stimato medico del 118, deceduto a soli 64 anni in un tragico incidente motociclistico.

La notizia, diffusa con profondo rammarico dal Direttore Generale dell’ASL Foggia, Antonio Nigri, ha scosso l’intera area nord della provincia, dove il Dottor Incoronato operava con dedizione e competenza.

L’incidente, avvenuto sulla strada provinciale di collegamento tra San Severo e San Paolo di Civitate, mentre il medico rientrava a casa dopo il turno di servizio, interrompe bruscamente una carriera dedicata al soccorso e alla cura degli altri.

La sua moto, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un altro veicolo, causando il decesso sul luogo dell’impatto.

Il Dottor Incoronato non era solo un professionista di alto livello, ma un punto di riferimento per il servizio di emergenza urgenza.

La sua disponibilità, la sua umanità e la sua capacità di gestire situazioni di estrema pressione lo avevano reso una figura imprescindibile per i colleghi e un conforto per i pazienti.

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo nell’ASL Foggia, ma nell’intera rete di soccorso territoriale.

La scomparsa del Dottor Incoronato solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza delle strade provinciali e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione degli incidenti, soprattutto in quelle aree ad alta frequentazione e caratterizzate da una viabilità complessa.

È doveroso, in memoria del medico, promuovere una riflessione approfondita sulle condizioni infrastrutturali e sulla sensibilizzazione alla guida sicura, al fine di evitare che simili tragedie si ripetano.

La perdita di un professionista dedicato come il Dottor Incoronato non è solo una perdita umana, ma una perdita per l’intera comunità, che perde un baluardo nella difesa della salute e nel sostegno ai momenti di maggiore difficoltà.

La sua eredità professionale e umana continuerà a ispirare coloro che, come lui, si dedicano con passione al servizio pubblico e alla cura del prossimo.

La sua memoria sarà custodita come un monito e un esempio di dedizione, professionalità e umanità.