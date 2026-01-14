Fuoco di Sant’Antonio: Tradizione, Musica e Goliardia a Carlantino

La piccola comunità di Carlantino, incastonata nel cuore della provincia di Foggia, si prepara a celebrare “Il Fuoco di Sant’Antonio”, un appuntamento che trascende la semplice ricorrenza religiosa per divenire un vibrante crocevia di tradizioni popolari, musica e convivialità.

Quest’anno, la festa assume un significato ancora più profondo con l’aggiunta del gruppo Maitunat di Gambatesa, portatori di una goliardia musicale che ne fa interpreti unici nel panorama culturale molisano e non solo.

Il Fuoco di Sant’Antonio, intriso di secolare spiritualità e legato alla cultura contadina, rappresenta un momento di aggregazione cruciale per Carlantino e per i suoi abitanti.

Il falò imponente, attorno al quale la comunità si riunisce, simboleggia la purificazione, la speranza e il rinnovamento.

A questo elemento centrale si aggiunge un elemento di sorprendente originalità: l’intervento dei Maitunat, un gruppo di cantori che trascendono la mera esibizione musicale per incarnare un’arte poetica e improvvisativa.

I Maitunat, con la loro abilità nell’intessere stornelli a soggetto, sono capaci di cogliere l’essenza della vita quotidiana, esaltandone aspetti comuni e talvolta svelando, con ironia pungente, le idiosincrasie dei personaggi più in vista, dai vertici dell’amministrazione locale ai cittadini più noti.

Questa forma di goliardia musicale, protetta da una sorta di “immunità” estesa esclusivamente durante la durata della manifestazione, crea un’atmosfera di festa liberatoria, dove le convenzioni sociali vengono temporaneamente sospese per favorire un’esplosione di risate e di condivisione.

Ma l’esperienza del Fuoco di Sant’Antonio non si limita alla musica e alla poesia.

A completare il quadro c’è la suggestiva presenza degli Ndocciatori di Agnone, custodi di un rituale ancestrale.

Questi uomini, avvolti in abiti che richiamano la tradizione contadina, sfilano con le “ndocce”, grandi torce di legno infuocate, illuminando il borgo con un fiume di luce che trasforma la festa in un’esperienza visiva indimenticabile.

Il loro corteo, carico di simbolismo, fonde elementi di religiosità popolare e di fede cristiana, contribuendo a creare un’atmosfera solenne e coinvolgente.

“Quest’anno abbiamo voluto rafforzare il legame con il Molise,” dichiara il sindaco Graziano Coscia, “offrendo alla nostra comunità un’occasione ancora più ricca di significato.

Il Fuoco di Sant’Antonio non è solo una festa, ma un’espressione della nostra identità, del nostro attaccamento alle tradizioni e della profonda fratellanza che ci lega ai nostri vicini molisani.

” La festa si preannuncia quindi come un evento capace di trascendere i confini geografici, promuovendo un dialogo culturale e un senso di appartenenza comune, celebrando la vitalità delle tradizioni popolari e la gioia di vivere insieme.