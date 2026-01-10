Furia del vento a Bari: palma su auto, crolla un muro

La furia del vento ha scosso la provincia barese, manifestandosi con una violenza inaspettata e generando situazioni di potenziale pericolo che hanno richiesto l’intervento delle autorità e dei soccorritori.

A Trani, il cuore della città è stato teatro di un evento drammatico: una maestosa palma, strappata dalle sue radici da raffiche impetuose, si è riversata su una vettura in corsa in Piazza Libertà.

Fortunatamente, il conducente ha evitato conseguenze fisiche dirette, sebbene il trauma emotivo e lo spavento siano stati significativi.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato cruciale per stabilizzare la situazione e rimuovere l’ostacolo, assicurando la sicurezza dell’area.

Il ventoso impatto del maltempo non si è limitato al centro urbano.

Nella zona del Castello, un altro episodio ha evidenziato la fragilità delle infrastrutture urbane di fronte a eventi atmosferici estremi: il muro di cinta di un complesso industriale dismesso, l’ex distilleria, è precipitato, travolgendo tre veicoli parcheggiati.

La mancanza di feriti in questo caso, come nel precedente, è un elemento positivo, ma sottolinea l’importanza di una costante valutazione della sicurezza degli edifici e delle aree pubbliche, soprattutto in zone storicamente esposte a fenomeni meteorologici intensi.

La crescente frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici avversi, in linea con le proiezioni del cambiamento climatico, pongono nuove sfide alla gestione del territorio.

La risposta preventiva, come dimostrato dall’ordinanza del Comune di Barletta, si configura come una strategia fondamentale.

La decisione di chiudere cimitero e giardini pubblici, anticipando un’allerta gialla per vento, riflette una sensibilità crescente verso la protezione della popolazione e la mitigazione dei rischi.

Tale approccio, che privilegia la sicurezza pubblica, richiede una sinergia tra le previsioni meteorologiche, la valutazione del rischio e l’azione amministrativa.

L’esperienza maturate in questi episodi dovrebbe stimolare una riflessione più ampia sulla vulnerabilità del territorio, sull’adeguatezza delle infrastrutture esistenti e sulla necessità di investimenti mirati a rafforzare la resilienza urbana, contemplando anche la revisione dei piani di emergenza e la sensibilizzazione della cittadinanza verso comportamenti responsabili in condizioni di rischio.