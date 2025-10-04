Gaza, la danza dei bambini sfida la distruzione e accende la speranza.

In un contesto di sofferenza e incertezza, emerge un potente simbolo di resilienza: un video diffuso attraverso la rete “Fuorimercato-Autogestione in Movimento”, ricevuto dal Centro d’Arte Popolare (PAC).

Le immagini, nate nel cuore della Striscia di Gaza, mostrano bambini che eseguono la ‘dabke’, danza tradizionale palestinese, un’espressione culturale profondamente radicata nell’identità del popolo.

La scena, ambientata tra le tende precarie dei rifugiati e le vestigia di abitazioni rase al suolo, contrasta violentemente con lo scenario di distruzione che circonda i giovani ballerini.

Il PAC, attore fondamentale nel sostenere la comunità gazaiana, descrive nel messaggio che accompagna il video un impegno costante nell’offrire supporto psicologico e artistico ai minori.

Queste attività non sono un semplice passatempo, ma un intervento cruciale volto a preservare la loro salute mentale, un bene prezioso minacciato dalla prolungata occupazione e dalle sue conseguenze devastanti.

La brutalità delle azioni militari, ripetute nel tempo, non solo deturpano il paesaggio e le infrastrutture, ma incide profondamente nell’anima delle persone, lasciando ferite emotive che rischiano di compromettere il futuro intero di una generazione.

La ‘dabke’, con i suoi passi vigorosi e le sue coreografie collettive, diviene così un atto di sfida, una dichiarazione di speranza contro un destino apparentemente segnato dalla disperazione.

La danza, espressione di gioia e di appartenenza, trasforma la precarietà delle tende in un palcoscenico di vita, riaffermando la volontà di perseverare, di ricostruire, di celebrare la propria esistenza nonostante le avversità.

I bambini di Gaza, attraverso questo gesto, incarnano la forza intrinseca della resilienza umana, un messaggio universale di speranza che risuona ben al di là dei confini della Striscia, invitando il mondo a non dimenticare la loro lotta e a sostenere il loro diritto a un futuro dignitoso e pacifico.

La loro danza non è solo un’arte, ma un grido di speranza, un atto di resistenza che sfida l’oscurità e proclama la potenza della vita.