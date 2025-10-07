Gaza, l’operatore umanitario tarantino torna e denuncia: un ritorno negato.

L’impossibilità di rientrare a Gaza, un’esperienza amara che ora costringe Gennaro Giudetti, operatore umanitario tarantino, a portare la sua testimonianza direttamente in Italia, dal nord al sud.

Il ritorno negato da Israele non è un fatto isolato, ma un segnale inquietante che riflette le crescenti difficoltà a documentare la realtà della Striscia di Gaza, un territorio soffocato da una morsa militare e informativo.

Giudetti, uno dei pochi operatori internazionali ad aver raccontato quotidianamente la vita sotto occupazione, si trova ora a fronteggiare un muro di silenzio e censura.

La sua voce, fino ad ora un canale vitale per la conoscenza della situazione umanitaria, è stata giudicata scomoda, probabilmente perché ha osato portare alla luce la verità, una verità che i potenti preferirebbero occultare.

La stampa internazionale, ostacolata e spesso impossibilitata ad accedere alla Striscia, si affida a canali sempre più limitati.

La stampa palestinese locale, eroica ma terribilmente vulnerabile, subisce attacchi diretti, con giornalisti uccisi e mezzi di comunicazione sistematicamente distrutti.

In questo contesto desolante, Giudetti e colleghi si sentono investiti di una responsabilità ancora maggiore, quella di essere gli occhi e le orecchie del mondo.

Le immagini e i racconti che Giudetti ha portato con sé dalla sua esperienza di nove mesi a Deir el Balah, nel sud della Striscia, dipingono un quadro di distruzione e sofferenza inaudita.

La descrizione dei bombardamenti, una pioggia incessante di ordigni rilasciati via nave, con carri armati, cecchini, droni, elicotteri e aerei, rivela una strategia militare progettata per massimizzare le vittime civili.

La spietatezza di questi attacchi si intensifica di notte, quando la popolazione, costretta a vivere in tende precarie, è particolarmente vulnerabile.

Questo divieto di rientro a Gaza non è solo un problema personale per Giudetti, ma una grave limitazione alla libertà di informazione e un ulteriore ostacolo all’impegno umanitario.

La sua testimonianza, ora condivisa in incontri pubblici in tutta Italia, rappresenta un appello urgente per la comunità internazionale ad agire, a rompere il silenzio e a sostenere la popolazione di Gaza, vittima di una crisi umanitaria di proporzioni catastrofiche.

È un grido d’allarme che risuona nel cuore dell’Europa, chiedendo giustizia e solidarietà per un popolo che lotta per la sopravvivenza.