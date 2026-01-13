Gelo in Puglia: Agricoltura a rischio, danni ingenti e appello al Fondo Agricat

Le recenti ondate di gelo, particolarmente intense e inaspettate, stanno mettendo a dura prova il tessuto agricolo pugliese, con ripercussioni tangibili su una vasta gamma di colture orticole di pregio.

I danni, descritti come estesi e uniformi, riguardano principalmente carciofi, broccoli, cicorie, rape, fave precoci, bietola da costa e cavoli, compromettendo non solo i raccolti attuali, ma anche la resa futura di molte aziende agricole.

L’analisi di Coldiretti Puglia, basata su un’accurata rilevazione sul territorio, nelle aree del Brindisino e nella provincia di Foggia, evidenzia una situazione di grave emergenza.

L’invito ai produttori colpiti è quello di attivare immediatamente la procedura di denuncia al Fondo Agricat, il Fondo Mutualistico Nazionale, un importante strumento di protezione per gli agricoltori di fronte a eventi calamitosi come gelate, brina, alluvioni e prolungate siccità.

Questo meccanismo, pienamente integrato nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, offre un sostegno economico agli agricoltori che vi aderiscono, contribuendo a mitigare le perdite derivanti dai disastri naturali.

La dinamica climatica che si sta verificando in Puglia è particolarmente complessa e preoccupante.

Le “false primavere”, caratterizzate da periodi di temperature miti intervallati da bruschi cali di temperatura, stanno creando un vero e proprio “cortocircuito climatico”.

Questo fenomeno, innescato da un autunno insolitamente mite, è amplificato dalla coesistenza di eventi estremi: gelate improvvise, nubifragi con conseguenti allagamenti, e la fioritura anticipata di mimose, un simbolo della festa della donna, già a dicembre.

Questa anomalia non è semplicemente un inconveniente stagionale, ma riflette un quadro più ampio di cambiamento climatico.

La variabilità estrema delle temperature mette a rischio la pianificazione agricola, rende più difficile la gestione delle risorse idriche e minaccia la biodiversità delle colture.

Il fenomeno della fioritura anticipata, ad esempio, espone le piante a un rischio maggiore di danni da gelo, riducendo la qualità dei prodotti e compromettendo la sostenibilità economica delle aziende agricole.

L’evento richiede un’analisi approfondita delle dinamiche climatiche regionali e un ripensamento delle strategie di adattamento del settore agricolo.

Oltre all’attivazione dei fondi di sostegno, è necessario investire in ricerca e innovazione per sviluppare varietà di colture più resistenti al freddo e tecniche agricole più efficienti per la gestione delle risorse idriche.

La resilienza del settore agricolo pugliese dipenderà dalla capacità di affrontare queste sfide con prontezza e lungimiranza, preservando il patrimonio agricolo e garantendo la sicurezza alimentare per il futuro.