Grottaglie e Taranto: cortei contro Leonardo ed Eni, solidarietà alla Palestina.

A Grottaglie, un corteo regionale si è snodato in segno di profonda solidarietà al popolo palestinese, un’eco di dissenso che risuona attraverso il territorio.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento cittadino per la Palestina e sostenuta da un ampio fronte di associazioni, ha visto una folla di manifestanti convergere da Piazza IV Novembre verso lo stabilimento Leonardo, un percorso simbolico intriso di contestazione e richiamo alla responsabilità.

Il corteo non è semplicemente una passeggiata; è una proclamazione.

Un grido che si leva contro la spirale di violenza che affligge la Palestina, un appello urgente a interrompere il flusso di armi che alimenta il conflitto e a porre fine a un assedio che continua a mietere vittime civili.

Le parole del Coordinamento sono chiare: la rabbia è l’espressione legittima di chi non può rimanere indifferente di fronte a un genocidio che si consuma sotto gli occhi del mondo.

L’obiettivo del corteo si focalizza su Leonardo, un’azienda che incarna il paradosso di un progresso tecnologico al servizio della distruzione.

Le sue attività non solo contribuiscono alla perpetuazione del conflitto, ma generano profitti ingenti, un’opportunità di arricchimento speculativo che si nutre della sofferenza altrui.

Il fatto che lo Stato italiano sia tra gli azionisti di Leonardo aggrava ulteriormente la situazione, evidenziando un coinvolgimento diretto e inaccettabile.

La presenza di strumenti di morte prodotti a pochi chilometri dalle abitazioni dei cittadini rappresenta una profanazione dei valori umani e una sfida alla coscienza civile.

La mobilitazione non si esaurisce a Grottaglie; si estende a Taranto, dove un altro fronte di protesta si prepara a contestare le dinamiche del potere economico e geopolitico.

Il movimento Taranto per la Palestina ha programmato una manifestazione davanti ai cancelli dell’Eni, in segno di opposizione all’attracco della petroliera Seasalvia.

L’ingresso della nave, nonostante le promesse contrarie, è percepito come una violazione della fiducia e un’umiliazione per la comunità locale.

La città di Taranto si erge a baluardo di resistenza, opponendosi a un sistema che privilegia gli interessi commerciali a discapito dei diritti umani e della salvaguardia del territorio.

Questo corteo e la mobilitazione a Taranto sono un monito, un invito a riflettere sulle implicazioni etiche e politiche delle scelte economiche e militari.

Sono un atto di coraggio, un rifiuto di rimanere complici di un sistema che perpetua la guerra e la sofferenza.

Sono, infine, un messaggio di speranza, la promessa di un futuro in cui la pace e la giustizia possano finalmente prevalere.