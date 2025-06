Grottaglie, sparatoria: un morto e un arresto legati all’omicidio del brigadiere Legrottaglie.

Un tragico epilogo ha segnato la conclusione di un’operazione di polizia a Grottaglie, in provincia di Taranto, in seguito a una sparatoria che ha visto coinvolti due individui ricercati per l’efferato omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, avvenuto in precedenza. Durante un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine, uno dei due sospettati ha perso la vita, mentre l’altro è stato prontamente arrestato e condotto nella caserma dei Carabinieri di Martina Franca per l’avvio delle procedure giudiziarie.Le circostanze precise che hanno portato alla morte del rapinatore rimangono oggetto di approfondita indagine. Pur non essendoci certezze definitive, si ipotizza che le ferite che ne hanno causato il decesso possano essere riconducibili sia agli scontri a fuoco con la polizia durante la fase di arresto, sia a possibili ferite riportate durante il precedente scontro armato che ha causato la morte del brigadiere Legrottaglie. L’autopsia sarà determinante per stabilire con precisione la causa del decesso e chiarire la dinamica degli eventi.I due uomini, entrambi originari di Carosino, presentano entrambi 59 anni. Uno di loro, Michele Mastropietro, è già noto alle autorità e vanta una lunga storia criminale. Tra i suoi precedenti, spicca la partecipazione a un assalto a un furgone portavalori avvenuto il 2 maggio 2013 nei pressi di Monteiasi, un episodio che testimonia la sua predisposizione alla criminalità organizzata e all’uso della violenza per raggiungere i propri obiettivi. La gravità dei suoi reati precedenti sottolinea l’importanza di assicurare alla giustizia non solo lui, ma anche il suo complice, per prevenire ulteriori episodi di criminalità e garantire la sicurezza della comunità.L’omicidio del brigadiere Legrottaglie, figura di riferimento per la comunità locale, ha scosso profondamente l’intera regione. La sua dedizione al servizio e il suo impegno nella lotta alla criminalità sono stati riconosciuti e apprezzati da tutti. La sua perdita rappresenta una grave ferita per le forze dell’ordine e per l’intera provincia di Taranto. Le indagini proseguono a ritmo serrato per ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragica conclusione e per accertare eventuali complicità o ulteriori elementi che possano emergere dalle testimonianze raccolte e dagli accertamenti tecnici in corso. La giustizia, in questo momento, è chiamata a fare la sua parte, offrendo una risposta concreta e severa a fronte di un atto di violenza che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale.