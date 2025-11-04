Incendio a Pezze di Greco: fiamme devastano un’attività nella stazione di servizio.

Nella notte, un violento incendio ha devastato un esercizio commerciale all’interno di una stazione di servizio situata a Pezze di Greco, una località appartenente al comune di Fasano.

L’evento, verificatosi in un contesto di quiete notturna, ha rapidamente trasformato l’attività in un inferno di fiamme, generando preoccupazione e mobilitando i soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato cruciale nel contenere la propagazione dell’incendio e nel garantire la sicurezza dell’area circostante, prevenendo potenziali pericoli per le abitazioni limitrofe e per l’infrastruttura della stazione di servizio stessa.

Le operazioni di spegnimento, condotte con professionalità e tempestività, hanno richiesto un notevole dispendio di risorse umane e mezzi speciali.

Le fiamme hanno provocato danni considerevoli all’immobile, compromettendone l’integrità strutturale e distruggendo il contenuto.

La portata della distruzione suggerisce una possibile accelerazione delle cause dell’incendio, alimentando l’ipotesi di un atto doloso.

La comunità locale, profondamente scossa, esprime solidarietà ai proprietari dell’attività commerciale.

Le indagini, ora in corso sotto la direzione dei Carabinieri, mirano a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento, identificando possibili responsabili e stabilendo con certezza la matrice dell’incendio.

L’attenzione degli inquirenti è focalizzata sull’analisi dei segni lasciati dalle fiamme, sulla raccolta di testimonianze e sull’esame di eventuali elementi utili a chiarire se l’incendio sia stato innescato accidentalmente o deliberatamente.

La ricostruzione degli eventi si avvarrà anche di perizie tecniche per determinare il punto di origine del fuoco e le cause che ne hanno favorito la rapida espansione.

La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture commerciali e sulla necessità di rafforzare i controlli per prevenire simili episodi.