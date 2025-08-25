Incendio ad Andria: paura e soccorsi in un palazzo

Un episodio drammatico ha scosso la quiete di Andria, con un incendio che ha preso origine dal balcone di un appartamento al quinto piano di un edificio situato in via Taranto.

L’incidente, prontamente domato grazie all’intervento coordinato dei soccorritori, ha evidenziato la fragilità di strutture abitative e l’importanza di una risposta rapida e mirata in situazioni di emergenza.

Le fiamme, la cui origine è ancora da accertare ma che si ipotizza possa essere legata a un corto circuito o a una distrazione nell’utilizzo di dispositivi esterni, si sono propagate rapidamente, generando fumo denso e allarmando i residenti.

Fortunatamente, al momento dell’incendio l’appartamento era disabitato, evitando conseguenze potenzialmente tragiche.

La situazione ha richiesto un’evacuazione d’urgenza dell’intero stabile, coinvolgendo dodici persone.

Particolare attenzione è stata dedicata alla salvaguardia di due anziani, assistiti e accompagnati in sicurezza dagli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato.

L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di estrarre anche cinque residenti dell’appartamento adiacente, tra cui una bambina, che si trovavano in stato di forte agitazione a causa della vicinanza dell’incendio e del fumo.

Non solo persone, ma anche animali domestici sono stati tratti in salvo, testimoniando la cura e l’attenzione rivolta a tutti gli esseri viventi coinvolti nell’emergenza.

L’intervento dei Vigili del fuoco è stato cruciale per il contenimento e l’estinzione delle fiamme, mentre il personale del 118 ha fornito assistenza sanitaria di primo soccorso per eventuali necessità.

La Polizia di Stato e la Polizia locale hanno assicurato la gestione della folla e la viabilità, coordinando le operazioni di soccorso.

Infine, il personale tecnico dell’Enel è intervenuto per garantire la sicurezza dell’area, verificando e, se necessario, disattivando l’alimentazione elettrica al fine di prevenire ulteriori rischi.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla manutenzione degli edifici, la prevenzione incendi e la necessità di piani di evacuazione chiari e ben comunicati alla popolazione.

Ulteriori indagini sono in corso per determinare le cause precise dell’incendio e accertare eventuali responsabilità.