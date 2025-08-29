Incendio al Salento: fiamme minacciano il Parco Naturale di Rauccio

Un inferno di fuoco divampa nel cuore del Salento, tra Torre Chianca e Torre Rinalda, nel territorio di Lecce, minacciando l’integrità del Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio.

L’incendio, di vaste proporzioni, si è propagato con una velocità allarmante, alimentato da un implacabile scirocco che amplifica la siccità del paesaggio e trasporta le fiamme in direzione di centri abitati e strutture turistiche.

La situazione è di grave emergenza: decine di persone, tra residenti e visitatori, sono state prontamente evacuate dalle zone più a rischio, testimoniando la precarietà della convivenza tra l’uomo e la natura in un contesto di crescente vulnerabilità climatica.

Il fumo denso, visibile a chilometri di distanza, rende difficile la visibilità e complica le operazioni di soccorso.

In un balletto aereo cruciale, due Canadair, partiti dalla base di Lamezia Terme, stanno coordinando interventi di spegnimento a tappeto, gettando acqua sui focolai e cercando di arginare l’avanzata delle fiamme.

A supporto dei velivoli, squadre di vigili del fuoco e volontari della protezione civile lavorano incessantemente a terra, affrontando terreni impervi e un caldo soffocante.

La loro azione, unita a quella dei Canadair, rappresenta l’ultima linea di difesa per proteggere il patrimonio naturale e le comunità locali.

La chiusura delle strade che attraversano le marine, imposta dalle autorità, mira a garantire la sicurezza della popolazione e a facilitare l’accesso dei soccorsi, ma interrompe anche la normale attività economica e sociale della zona.

L’evento, purtroppo, non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di eventi estremi sempre più frequenti e intensi, conseguenza dei cambiamenti climatici in atto e della gestione del territorio non sempre sostenibile, che vedono il rischio di incendi boschivi crescere esponenzialmente.

La ricostruzione, sia materiale che ambientale, richiederà un impegno collettivo e una riflessione profonda sulle cause e sulle possibili strategie di prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano.