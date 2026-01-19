Incendio doloso a Brindisi: sabotato il centro migranti, indagini in corso.

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato nella notte un immobile situato tra le contrade di Restinco e Montenegro, a Brindisi, destinato alla realizzazione di un Centro di Accoglienza per migranti.

L’evento, subito avvolto da un’aura di sospetto, con l’ipotesi di un atto doloso al centro delle indagini, ha provocato ingenti danni strutturali e compromesso significativamente i tempi di realizzazione del progetto.

L’edificio, oggetto di un intervento di riqualificazione finanziato con 2,3 milioni di euro provenienti dall’Unione Europea, era stato concepito per offrire ospitalità a 80 persone, fornendo servizi di mensa e un programma di formazione professionale volto all’integrazione e all’inserimento lavorativo dei suoi ospiti.

La sua realizzazione rappresentava una risposta concreta alle crescenti esigenze di accoglienza e integrazione nel territorio, un impegno civico e sociale che ora è gravemente ostacolato.

L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brindisi, Ercole Saponaro, ha espresso profonda indignazione per l’accaduto, definendolo un “atto di estrema violenza e viltà” che ha colpito non solo un edificio, ma l’intera comunità.

L’analisi preliminare dei danni rivela che materiali di risulta, mobili e suppellettili abbandonati in attesa di essere smaltiti, sono stati trascinati all’interno della struttura e utilizzati per innescare il rogo.

Questa modalità operativa suggerisce una premeditazione e un intento distruttivo mirati a sabotare l’avvio del progetto.

Le conseguenze dell’incendio, al di là dei costi diretti di ricostruzione, comportano inevitabilmente un ritardo nella cronoprogramma dei lavori.

L’obiettivo era completare la riqualificazione entro maggio, consentendo il trasferimento dei migranti dalla struttura provvisoria di via Provinciale San Vito, ma la necessità di riparare i danni e la conseguente riprogettazione delle opere richiederanno tempo e risorse aggiuntive.

Nonostante l’evento tragico, l’amministrazione comunale ribadisce con forza la ferma volontà di perseguire la realizzazione del Centro di Accoglienza, in linea con le indicazioni ricevute dal Governo e dalla Prefettura.

“Questo gesto vile non ci fermerà,” ha dichiarato Saponaro, sottolineando l’importanza strategica del progetto per la gestione dei flussi migratori e per l’offerta di opportunità concrete di reinserimento sociale ed economico per persone vulnerabili.

Il progetto non sarà abbandonato, bensì sarà riprogettato e realizzato con rinnovata determinazione, consapevoli che la sua attuazione rappresenta un atto di responsabilità sociale e di rispetto dei diritti umani.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla natura dell’odio e della paura che possono spingere individui a commettere atti così riprovevoli, e sottolinea la necessità di rafforzare il contrasto alla xenofobia e alla discriminazione, promuovendo al contempo una cultura dell’accoglienza e dell’inclusione.

La comunità brindisina è chiamata a dimostrare, con azioni concrete, che la violenza non può prevalere e che la speranza di un futuro migliore per tutti può ancora essere coltivata.