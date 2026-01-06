Indagine a Bat: Sospetti di Corruzione per Presidente e Ex Vice

Un’ombra di sospetto si addensa sull’amministrazione provinciale di Barletta-Andria-Trani (Bat), con l’apertura di un’indagine che coinvolge figure di spicco del panorama politico locale.

Bernardo Lodispoto, settantacinque anni, attuale presidente della provincia e sindaco di Margherita di Savoia, è al centro delle accuse di concorso in corruzione, insieme all’ex vice presidente Lorenzo Marchio Rossi, settant’anni e precedentemente segretario provinciale del Partito Democratico, e al consigliere comunale di Andria Emanuele Sgarra, sessantacinque anni, anch’egli legato fino a poco tempo fa al Pd.

Le indagini, orchestrate dalla Procura di Trani e condotte dai militari della Guardia di Finanza con perquisizioni eseguite nel dicembre scorso, ruotano attorno a un appalto relativo a interventi infrastrutturali sulle strade provinciali.

La ricostruzione degli inquirenti suggerisce un sistema di tangenti in cui l’imprenditore locale, individuato come presunto “corruttore”, avrebbe offerto indebite somme di denaro a funzionari pubblici per assicurarsi l’aggiudicazione dell’appalto.

Questo evento non è un fatto isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la trasparenza e l’integrità nella gestione dei fondi pubblici.

L’appalto in questione, di rilevanza strategica per lo sviluppo infrastrutturale del territorio, solleva interrogativi sulla corretta applicazione delle procedure di gara e sulla potenziale compromissione dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

L’indagine, in corso, si preannuncia complessa e delicata, destinata a scuotere le dinamiche politiche locali e a focalizzare l’attenzione sulla governance della provincia Bat.

La vicenda pone l’urgenza di una revisione dei controlli interni e dei meccanismi di prevenzione della corruzione, al fine di ripristinare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di garantire una gestione responsabile e trasparente delle risorse pubbliche.

L’esito dell’inchiesta sarà determinante per delineare le responsabilità individuali e per adottare misure correttive volte a rafforzare la legalità e l’etica nell’amministrazione provinciale.

Il coinvolgimento di figure di primo piano evidenzia la necessità di un profondo ripensamento delle pratiche amministrative e dei rapporti tra politica, economia e società nel territorio Bat.