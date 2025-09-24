Infortunio sul lavoro a Campi Salentina: operaio grave, indagini in corso.

Nel cuore industriale di Campi Salentina, un episodio drammatico ha scosso l’ambiente lavorativo di una realtà produttiva specializzata nella realizzazione di materiali da costruzione.

Un lavoratore di 36 anni, impegnato in una delle fasi cruciali del processo produttivo – la piegatura di tubi metallici – ha subito un grave infortunio alla mano, apparentemente causato da una compressione tra i componenti di una pressa industriale.

L’accaduto, avvenuto all’interno dello stabilimento, ha immediatamente generato una reazione immediata da parte dei colleghi, che si sono attivati per prestare i primi soccorsi e richiedere l’intervento urgente dei servizi di emergenza medica.

La rapidità della chiamata al 118 e la conseguente mobilitazione di un’ambulanza hanno permesso il trasporto d’urgenza della vittima presso una struttura ospedaliera di riferimento, dove è stato prontamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Fortunatamente, al momento, le condizioni dell’operaio, benché serie, non destano preoccupazione per la sua sopravvivenza.

L’evento ha innescato una serie di indagini che mirano a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a determinarne le cause.

I Carabinieri hanno avviato un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità, mentre gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) stanno conducendo un’analisi approfondita delle procedure operative, delle condizioni di sicurezza degli impianti e dell’adeguatezza delle misure di prevenzione degli infortuni implementate all’interno dell’azienda.

L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla complessità della gestione della sicurezza in contesti industriali ad alta intensità tecnologica, dove la coesistenza di uomo e macchina richiede un’attenzione costante e un continuo aggiornamento delle pratiche di prevenzione.

Si rende necessario un’analisi critica non solo dell’evento specifico, ma anche del sistema complessivo di gestione della sicurezza aziendale, valutando l’efficacia della formazione del personale, l’implementazione di protocolli di sicurezza e la verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

L’obiettivo primario deve essere quello di garantire un ambiente lavorativo sicuro e tutelato, prevenendo il ripetersi di simili tragedie e salvaguardando la dignità e l’integrità fisica dei lavoratori.

La vicenda rappresenta, inoltre, un monito per l’intera filiera produttiva, richiamando l’importanza di investire in tecnologie innovative e in processi di lavoro che privilegino la collaborazione uomo-macchina in condizioni ottimali di sicurezza.