IVU resistenti: allarme salute pubblica in Italia.

L’emergenza delle infezioni urinarie resistenti agli antibiotici: un campanello d’allarme per la salute pubblica italianaL’Italia si trova ad affrontare una sfida crescente nel campo della salute pubblica: l’incremento esponenziale delle infezioni delle vie urinarie (IVU) e la conseguente crisi di resistenza antimicrobica.

Con oltre 750.000 nuovi casi annui e un aumento annuale che tocca il 18%, la situazione richiede un’analisi approfondita delle cause e l’implementazione di strategie mirate.

Il problema non è solo la frequenza delle IVU, ma soprattutto l’uso inappropriato di antibiotici, un fenomeno che coinvolge fino a quattro pazienti su dieci, alimentando un circolo vizioso di resistenza.

Dietro questo scenario preoccupante si celano dinamiche complesse.

L’autotrattamento, spesso guidato dalla natura ricorrente delle IVU e dalla presenza di antibiotici residui in casa, rappresenta un fattore critico.

Il paziente, in cerca di sollievo immediato, ricorre all’automedicazione senza una diagnosi precisa e senza considerare l’impatto a lungo termine di un uso indiscriminato di farmaci.

L’origine della resistenza antimicrobica risiede proprio in queste pratiche scorrette: antibiotici somministrati in modo errato, o addirittura inutilmente quando l’infezione non è di origine batterica.

Questa pratica non solo inefficace, ma dannosa, espone l’organismo a effetti collaterali indesiderati che possono compromettere funzionalità renali, epatiche e intestinali.

Le conseguenze a livello di salute pubblica sono allarmanti.

La resistenza agli antibiotici in urologia è ormai diffusa.

Ad esempio, una percentuale significativa di ceppi di *Escherichia coli*, principale responsabile delle IVU, mostra resistenza a farmaci di prima linea come il trimetoprim-sulfametossazolo e i fluorochinoloni.

Questa situazione si aggrava nei pazienti ospedalizzati, spesso sottoposti a cateterismo urinario per periodi prolungati, aumentando il rischio di infezioni da batteri multiresistenti.

Si stima che circa il 50% dei batteri isolati in pazienti con infezioni ricorrenti mostri resistenza ad almeno tre classi di antibiotici, creando una sfida terapeutica sempre più complessa.

La Società Italiana di Urologia è impegnata in un’azione concertata per contrastare questa tendenza.

Sono state avviate iniziative di formazione professionale destinate a urologi, medici di base e farmacisti, promuovendo un utilizzo responsabile degli antibiotici e incentivando la ricerca di nuove terapie alternative.

Programmi di *antibiotic stewardship*, implementati in diversi centri italiani, dimostrano la possibilità di ridurre le prescrizioni inappropriate senza compromettere la sicurezza dei pazienti.

Parallelamente, la ricerca diagnostica si concentra sull’identificazione di biomarcatori innovativi, come la NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) e le interleuchine (IL-6, IL-8), che potrebbero permettere una diagnosi precoce delle IVU e del danno renale.

Sebbene queste molecole non siano ancora parte della pratica clinica routinaria, rappresentano una promettente strada per migliorare la gestione di queste infezioni e personalizzare i trattamenti.

In conclusione, l’emergenza delle IVU resistenti agli antibiotici in Italia richiede un cambio di paradigma nell’approccio alla cura delle vie urinarie, promuovendo un uso consapevole degli antibiotici, investendo nella ricerca di nuove terapie e rafforzando la collaborazione tra professionisti sanitari per proteggere la salute pubblica.

Un impegno collettivo è fondamentale per arginare questa crisi e garantire un futuro in cui gli antibiotici rimangano efficaci per le generazioni a venire.