Jody Luxury Events: Smentite le accuse di frode sulla ruota panoramica

La Jody Luxury Events Srls, gestore in affitto della ruota panoramica di proprietà della JL99 Entertainment Srl, si dichiara estranea a qualsiasi accusa di comportamento fraudolento nei confronti del signor Jorge Lorenzo Guerrero, figura di spicco nel panorama motociclistico internazionale.

La smentita, trasmessa tramite una nota legale redatta dall’avvocato Amedeo Rosboch, risponde alle affermazioni emerse durante la trasmissione televisiva ‘Dentro la Notizia’ (Canale 5), che hanno sollevato dubbi sulla legittimità dell’operazione di acquisto e successivo contratto di locazione della ruota panoramica a Vieste (Foggia).

La vicenda, nata da una presunta truffa relativa all’acquisto del bene da parte di Lorenzo Guerrero, si rivela, a una più attenta analisi, complessa e stratificata.

Jody Luxury Events Srls sottolinea come le iniziative giudiziarie promosse dalla JL99 Entertainment Srl, proprietaria della ruota, contro la società di gestione, siano state ripetutamente archiviate dalla Magistratura.

Tre distinte richieste di sequestro del bene, formulate sia in sede civile che penale, sono state giudicate infondate e respinte con provvedimenti che hanno assunto valore di giudicato.

Questo dato di fatto, lungi dal confermare un comportamento illecito da parte di Jody Luxury Events, evidenzia la solidità della posizione contrattuale e operativa della società.

L’amplificazione mediatica del caso, accelerata dalla viralità del servizio televisivo sui social media, ha generato una distorsione della realtà, ledendo profondamente l’immagine, la credibilità e la reputazione della Jody Luxury Events.

La società contesta aspramente la ricostruzione, definita “superficiale” e frutto di una narrazione incompleta, e si riserva il diritto di agire legalmente per tutelare il proprio decoro professionale e contrattuale.

È cruciale comprendere che il rapporto tra JL99 Entertainment Srl e Jody Luxury Events Srls è regolato da un contratto di affitto che definisce diritti e obblighi reciproci.

La Jody Luxury Events, in quanto gestore del bene, ha operato nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei termini contrattuali.

Le accuse mosse, pertanto, si rivelano infondate e dannose, alimentando un clima di incertezza e pregiudizio che rischia di compromettere le attività commerciali e la credibilità professionale della società.

La vicenda solleva inoltre interrogativi sulla responsabilità dei media nel veicolare informazioni sensibili e potenzialmente diffamatorie, senza un’approfondita verifica dei fatti e un’equa rappresentazione delle posizioni coinvolte.