La Befana vien dal mare: Tradizione, Sport e Solidarietà a Taranto

A Taranto, l’Epifania si tinge di blu e di generosità con la nona edizione di “La Befana vien dal mare”, un evento che ha saputo intessere un legame profondo tra la cultura marinara, lo sportivo spirito di squadra e un inequivocabile gesto di solidarietà.

L’iniziativa, promossa dalla Polisportiva Vogatori Taras in sinergia con Uisp Taranto, si è concretizzata in una suggestiva scena nel piazzale Democrate, dove la Befana ha fatto il suo trionfale ingresso dal mare, a bordo di una storica lancia a dieci remi, un simbolo tangibile della tradizione nautica locale.

Il corteo, partito dalle acque del Molo Sant’Eligio, ha incrociato l’imponente arco centrale del ponte di pietra, creando un momento iconico e carico di significato, accompagnato da un crescendo di musica, animazione e intrattenimento pensato appositamente per i più piccoli.

Il percorso è stato un vero e proprio viaggio emozionale, culminato con la distribuzione delle calze, il cuore pulsante dell’evento.

“Regalati una calza e regalerai una calza” è lo slogan che incarna l’anima altruistica dell’iniziativa: per ogni calza acquistata, una viene donata ai bambini delle case-famiglia e ai ragazzi con disabilità che ricevono il supporto di associazioni locali.

Questo meccanismo virtuoso non solo celebra la festa, ma genera un impatto sociale concreto, offrendo un momento di gioia e speranza a coloro che ne hanno più bisogno.

Nunzia Lepore, rappresentante della Polisportiva Vogatori Taras, ha sottolineato come l’evento sia ormai un appuntamento fisso nel calendario cittadino, un’occasione per rinsaldare il senso di comunità e diffondere un messaggio di gioia e speranza.

Luca Augenti, presidente Uisp Taranto, ha rimarcato l’importanza strategica di questa iniziativa di solidarietà, evidenziando il continuo supporto economico fornito per l’acquisto delle calze destinate ai più vulnerabili.

L’assessore comunale Giovanni Patronelli ha espresso la sua emozione nel guidare la barca della Befana verso i bambini, riconoscendo il grande valore organizzativo e l’impatto positivo sull’intera comunità.

“La Befana vien dal mare” si conferma, così, un patrimonio immateriale di Taranto, capace di coniugare tradizione, sport e solidarietà in un abbraccio festoso e generoso.