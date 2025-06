Lama Balice: Nasce il Fiume Verde, un progetto per Bari e Bitonto

Il progetto “Lama Balice – Fiume Verde” si configura come un’ambiziosa iniziativa di riconnessione ecologica e rigenerazione territoriale, un’infrastruttura verde che ambisce a tessere un filo conduttore tra il Parco naturale regionale Lama Balice, la città di Bari, la fascia costiera di Bitonto e le aree interne circostanti. Più che una semplice connessione fisica, si tratta di creare un ecosistema integrato di spazi naturali, aree agricole gestite in modo sostenibile e luoghi dedicati alla fruizione pubblica, promuovendo un’armoniosa coesistenza tra ambiente, economia e comunità.L’accordo di collaborazione, siglato dai Comuni di Bari e Bitonto e dalla Città metropolitana di Bari, rappresenta un passo fondamentale verso la realizzazione di questa visione, delineando una strategia unitaria per lo sviluppo della lama che guarda alla salvaguardia della biodiversità e al mantenimento dell’integrità ecologica come priorità imprescindibili. L’approccio adottato non è quello di un intervento isolato, bensì di un processo di trasformazione sistemica, volto a ripristinare la funzionalità ecologica della lama e a valorizzare il suo potenziale culturale e paesaggistico.Il progetto è strutturato in sei lotti operativi, ciascuno dei quali affronta specifiche sfide e opportunità di intervento. Questi includono la riqualificazione integrale della foce della lama, cruciale per il ripristino della sua capacità di intercettazione delle acque meteoriche e per la creazione di un habitat favorevole alla fauna ittica e avifauna; la valorizzazione delle zone umide, ecosistemi di straordinaria importanza per la regolazione idrologica e per la conservazione della biodiversità; e il recupero di antiche cave dismesse, trasformandole in aree di interesse naturalistico e didattico.L’ambizione del “Fiume Verde” va oltre la mera riqualificazione ambientale. Si prevede la realizzazione di spazi di osservazione della biodiversità, per permettere ai visitatori di apprezzare la ricchezza del patrimonio faunistico e floristico della lama; percorsi didattico-naturalistici, progettati per coinvolgere le scuole e le famiglie in attività di educazione ambientale; e una stretta collaborazione con il centro visite del Parco a Villa Framarino, per offrire un’esperienza completa e integrata.La realizzazione del progetto sarà finanziata attraverso un approccio multiforme, che include l’accesso a diverse opportunità di finanziamento, come bandi specifici per paesaggi costieri e infrastrutture verdi, la Rete ecologica regionale, i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programmi comunitari, finanziamenti provinciali e nazionali per lo sviluppo delle aree medie del Sud. Questo approccio diversificato dimostra l’importanza strategica riconosciuta all’iniziativa a livello regionale e nazionale, e sottolinea il suo potenziale di impatto positivo sul territorio. Il “Fiume Verde” non è solo un progetto ambientale, ma un vero e proprio motore di sviluppo sostenibile per l’intera area, capace di generare benefici economici, sociali e ambientali duraturi.