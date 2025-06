Lecce: Turismo e Sostenibilità Urbana, una Sfida Urgente

Lecce, 11 giugno – Il dibattito sulla sostenibilità urbana si infiamma a Lecce, con un focus particolare sulle ripercussioni del turismo di massa e la necessità di ripensare il tessuto connettivo della città. La recente ondata di calore ha acuito la percezione di una vulnerabilità infrastrutturale e sociale, evidenziando la fragilità del sistema di gestione delle risorse idriche e l’urgente necessità di interventi di mitigazione del rischio.Il nodo cruciale risiede nella capacità di conciliare lo sviluppo economico legato al turismo con la qualità della vita dei residenti e la tutela del patrimonio culturale e ambientale. Il modello di crescita basato sull’afflusso turistico, pur avendo generato indubbi vantaggi economici, ha anche amplificato problematiche come l’aumento dei prezzi degli immobili, la congestione del traffico, la pressione sui servizi pubblici e l’erosione dell’identità locale.Diverse associazioni e comitati civici hanno lanciato l’appello per un turismo più responsabile e distribuito, che valorizzi le eccellenze del territorio e coinvolga le comunità locali. Si propone, infatti, una diversificazione dell’offerta turistica, con un’attenzione particolare al turismo culturale, enogastronomico e naturalistico, in grado di destagionalizzare i flussi e ridurre la pressione sui siti più frequentati.L’amministrazione comunale, dal canto suo, si è impegnata a promuovere iniziative volte a favorire una gestione più sostenibile del turismo, attraverso la regolamentazione degli affitti brevi, l’incentivazione del trasporto pubblico e la realizzazione di opere di riqualificazione urbana. Tuttavia, le critiche non mancano, soprattutto per quanto riguarda la lentezza nell’attuazione di alcuni progetti e la mancanza di una visione strategica a lungo termine.La sfida per Lecce, come per molte altre città turistiche, è quella di trovare un equilibrio tra le esigenze economiche, sociali e ambientali, garantendo un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Un futuro in cui il turismo non sia una fonte di stress e di conflitto, ma un motore di sviluppo inclusivo e di valorizzazione del territorio.