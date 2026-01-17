Lequile: Sequestrata discarica abusiva, indagini in corso.

Nel cuore della provincia di Lecce, a Lequile, è giunta a conclusione un’operazione di contrasto all’illegalità ambientale che ha portato al sequestro di un’area destinata alla discarica abusiva di rifiuti speciali.

La scoperta, resa possibile dall’impiego di tecnologie all’avanguardia, testimonia l’importanza di un monitoraggio costante del territorio per la tutela dell’ambiente.

I Carabinieri Forestali del nucleo di Lecce, grazie all’utilizzo di droni di ultima generazione, hanno individuato un’area di proprietà di una società operante nel settore edile, trasformata in un vero e proprio deposito incontrollato di materiali di scarto.

Si tratta di un cumulo di rifiuti, stimato in circa 600 metri cubi, che solleva serie preoccupazioni per la salute pubblica e per l’integrità dell’ecosistema locale.

L’elenco dei materiali abbandonati è variegato e rivela la portata dell’attività illecita: carcasse di apparecchiature elettriche ed elettroniche, macerie derivanti da demolizioni edili, materassi e arredi dismessi, filtri industriali provenienti da impianti di depurazione, nonché ingenti quantità di oggetti in vetro.

La presenza di rifiuti elettronici, in particolare, evidenzia un rischio significativo di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, a causa della presenza di sostanze pericolose come metalli pesanti e sostanze organiche persistenti.

L’amministratore unico della società è stato denunciato per violazioni del ‘Testo unico ambientale’, un quadro normativo che disciplina la gestione dei rifiuti in Italia, garantendo che siano trattati in modo sicuro ed ecologicamente sostenibile.

Le accuse riguardano la gestione non autorizzata di rifiuti speciali, un reato che prevede sanzioni amministrative e penali significative.

Questo episodio mette in luce la crescente necessità di rafforzare i controlli e di adottare misure più stringenti per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità ambientale.

L’impiego di tecnologie innovative, come i droni, si rivela uno strumento fondamentale per individuare attività illecite spesso nascoste in aree periferiche e difficilmente accessibili.

La vicenda solleva, inoltre, interrogativi sulla responsabilità delle imprese e sull’importanza di promuovere una cultura della legalità e della sostenibilità ambientale, in grado di sensibilizzare gli operatori del settore e di incoraggiare pratiche di gestione dei rifiuti conformi alla normativa vigente.

La tutela dell’ambiente è un dovere di tutti e richiede un impegno costante e coordinato tra istituzioni, imprese e cittadini.

La bonifica dell’area, ora sotto sequestro, richiederà un intervento complesso e costoso, sottolineando ulteriormente le conseguenze economiche e ambientali derivanti da comportamenti illegali.