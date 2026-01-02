Linea Adriatica bloccata: disagi e ritardi tra Pescara e Bari

Un grave incidente infrastrutturale ha paralizzato la linea ferroviaria Adriatica, compromettendo significativamente la mobilità pendolare e turistica tra Pescara e Bari.

L’evento, verificatosi nella mattinata odierna, è dovuto alla caduta di cavi di alimentazione elettrica nel cruciale tratto compreso tra le stazioni di Ortanova e Incoronata, in provincia di Foggia.

La natura dell’incidente, presumibilmente causato da condizioni meteorologiche avverse, ha impattato immediatamente sull’erogazione di energia, con ripercussioni dirette sulla circolazione ferroviaria.

La sospensione del traffico ha causato notevoli disagi, con la conseguente cancellazione o ritardo di numerosi treni di importanza strategica.

Tra i servizi maggiormente colpiti figurano i treni Alta Velocità Frecciarossa, che collegano Milano a Lecce, con particolare impatto sul Frecciarossa in partenza dalle prime ore del mattino destinato al Salento; i treni Frecciargento, che offrono un servizio rapido verso Roma; e gli Intercity, fondamentali per i collegamenti a lunga percorrenza, come quello che da Lecce giunge a Milano Centrale.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, dispiegando squadre di tecnici specializzati per effettuare una prima diagnosi dei danni e procedere alla riparazione delle infrastrutture compromesse.

La complessità dell’intervento, che richiede la sostituzione o la riparazione dei cavi elettrici e la verifica dell’integrità di altre componenti del sistema, rende necessarie valutazioni approfondite per determinare i tempi di ripristino completo del servizio.

Per mitigare l’impatto sui passeggeri, è stato predisposto un servizio di trasporto sostitutivo con autobus, con l’obiettivo di consentire, ove possibile, il completamento del viaggio verso le destinazioni previste.

Tuttavia, l’affidabilità e la puntualità di questo servizio alternativo sono intrinsecamente limitate dalla capacità logistica e dalla gestione del traffico stradale.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla resilienza delle infrastrutture ferroviarie adriatiche, in particolare in relazione alla loro vulnerabilità agli eventi atmosferici estremi, fenomeno che si manifesta con crescente frequenza a causa dei cambiamenti climatici.

Una revisione approfondita delle politiche di manutenzione preventiva e di investimento in nuove tecnologie di monitoraggio e protezione delle linee ferroviarie si rende pertanto necessaria per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio, elemento imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale delle regioni attraversate.

La trasparenza nelle comunicazioni ai passeggeri, con aggiornamenti costanti e informazioni dettagliate sulle alternative di viaggio, rappresenta inoltre un aspetto fondamentale per minimizzare la frustrazione e gestire al meglio l’emergenza.