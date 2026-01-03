Lino Banfi cittadino onorario di San Severo: un tributo all’arte e al Sud

La cittadinanza onoraria di San Severo, conferita a Lino Banfi, si è rivelata una vibrante celebrazione di una vita dedicata all’arte, all’impegno sociale e all’amore incondizionato per le proprie radici.

La cornice del teatro Verdi, gremita di un pubblico caloroso, ha fatto da sfondo a una serata intrisa di ricordi, aneddoti e riflessioni, che hanno illuminato la figura di un artista che ha saputo incarnare, per decenni, l’anima e i valori del Sud Italia.

Lino Banfi, prossimo al suo novantesimo compleanno, ha condiviso con il pubblico frammenti significativi del suo percorso artistico, un viaggio che ha attraversato il cinema, la televisione e il palcoscenico, regalando risate e commozione a intere generazioni.

Oltre alla proiezione di estratti dei suoi film più iconici, l’attore ha offerto uno sguardo intimo e toccante sulla sua personale esperienza della vecchiaia, un tema affrontato con lucidità e serenità, testimoniando una vitalità e un’energia sorprendenti.

La premiazione, avvenuta alla presenza del Sindaco Lidya Colangelo e della Vice Sindaca Anna Paola Giuliani, ha rappresentato un riconoscimento al suo costante contributo al sorriso e al benessere collettivo, soprattutto in tempi di difficoltà.

L’Amministrazione comunale ha sottolineato il suo ruolo di ambasciatore Unesco e Unicef, evidenziando come il suo impegno vada ben oltre l’arte, proiettandosi verso cause umanitarie di portata globale.

La motivazione ufficiale ha messo in risalto il suo profondo attaccamento al territorio pugliese e alla provincia di Foggia, un amore che si è concretizzato in decenni di rappresentazione autentica e appassionata delle sue tradizioni, dei suoi paesaggi e della sua gente.

Il suo esempio, intriso di umiltà e generosità, si configura come un faro per le nuove generazioni, invitandole a coltivare la passione, l’impegno e il rispetto per le proprie origini.

Banfi, con evidente commozione, ha ripercorso i suoi incontri con Papa Francesco, definendolo un “amico” e ricordando undici occasioni significative di incontro e scambio.

Questo aneddoto, seppur breve, ha rivelato un lato intimo e spirituale dell’artista, capace di trascendere i confini dell’intrattenimento per abbracciare valori universali.

La cittadinanza onoraria di San Severo non è solo un titolo, ma un sigillo di affetto e gratitudine, un tributo a un uomo che ha saputo, con la sua arte e con il suo esempio, costruire ponti tra le persone, diffondere gioia e ispirare un mondo migliore.

È la celebrazione di un patrimonio culturale e umano che arricchisce l’intera comunità pugliese e che continua a lasciare un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ammira.