Liste d’Attesa: 11 Mesi per un’Ecografia, Disagio e Battaglia Legale

La vicenda di una donna barese, cinquantatré anni e riconosciuta invalida al 100% ai sensi della legge 104, solleva un problema strutturale e profondamente inaccettabile nel sistema sanitario pugliese.

La prenotazione di una semplice ecografia muscolo-tendinea, prescritta con priorità B e quindi urgente, si è tradotta in un’attesa di undici mesi, collocando la visita all’11 agosto del 2026.

Questo lasso di tempo, palesemente incongruo e dannoso per la salute del paziente, è stato denunciato dall’associazione Cas Art 32, specializzata nell’assistenza e nella tutela dei diritti di accesso alle cure.

L’associazione sottolinea come tale attesa superi ampiamente i limiti temporali stabiliti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste d’Attesa (PNGla), un documento programmatico che dovrebbe garantire tempi di risposta ragionevoli per le prestazioni sanitarie.

Ma, soprattutto, ignora il principio fondamentale di equità e umanità che dovrebbe permeare l’assistenza sanitaria, in particolare a favore di persone vulnerabili e disabili.

La donna, disorientata e scoraggiata dalla burocrazia, si è rivolta all’associazione Cas Art 32, che ha prontamente attivato un percorso di tutela inviando una diffida formale alla direzione sanitaria del Policlinico.

Questa azione si basa sul rispetto delle normative vigenti e del regolamento interno del nosocomio, che prevede procedure specifiche per accelerare l’accesso alle cure in casi di particolare urgenza e fragilità.

La risposta ricevuta dall’Ufficio Prenotazioni del Policlinico, comunicata via email, è stata particolarmente frustrante: l’assenza di disponibilità per anticipare la visita.

Un’ammissione di inadeguatezza del sistema che testimonia una gestione delle risorse inefficiente e una mancanza di sensibilità verso le reali esigenze dei pazienti.

La questione è stata inoltrata all’Asl di Bari, “per conoscenza”, evidenziando una prassi spesso insufficiente per garantire un intervento risolutivo.

“Il sistema di tutela, concepito per proteggere i soggetti più deboli, appare inefficace,” dichiara Francesco Fragola, presidente di Cas Art 32, esprimendo preoccupazione per il mancato rispetto dei diritti dei pazienti.

L’associazione si impegna a proseguire la battaglia a favore della donna, valutando anche l’opzione di adire la via giudiziaria per ottenere giustizia.

La vicenda si pone come un monito per l’intera regione Puglia, sollecitando l’attenzione del candidato Antonio Decaro, espressione dell’area progressista alla presidenza regionale, affinché affronti con determinazione il problema delle liste d’attesa e riorganizzi il sistema sanitario per garantire a tutti i cittadini, e in particolare ai più fragili, un accesso equo e tempestivo alle cure necessarie.

Il caso non è isolato, ma rappresenta un sintomo di una gestione del sistema sanitario che richiede una profonda revisione, al fine di restituire centralità alla persona e al suo diritto alla salute.

È necessario un cambio di paradigma, che ponga fine a questa inaccettabile disuguaglianza nell’accesso alle cure e promuova un sistema più efficiente, umano e inclusivo.