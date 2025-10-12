Lutto a San Severo: addio al medico del 118 Vincenzo Incoronato

La comunità di San Severo, e più ampiamente il mondo del soccorso sanitario pugliese, è in lutto per la perdita improvvisa e tragica di Vincenzo Fernando Incoronato, un medico del 118 di 64 anni.

La sua vita, dedicata al servizio degli altri e all’assistenza in situazioni di emergenza, si è spenta bruscamente in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sulla provinciale che collega San Severo a San Paolo di Civitate, il paese che era stato la sua dimora.

L’accaduto, avvenuto intorno alle ore 13:00, ha visto l’uomo perdere il controllo del motoveicolo in una curva, impattando violentemente contro un palo di recinzione.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: il medico è deceduto sul luogo dell’incidente, segnando una perdita dolorosa per chi lo conosceva e per l’intera rete di emergenza.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, che ricorda Vincenzo Incoronato come un professionista stimato e un uomo dedito al bene comune.

La sua attività nel servizio del 118 lo ha visto spesso in prima linea, affrontando situazioni critiche con competenza e umanità.

Il suo impegno non si limitava all’applicazione delle competenze mediche, ma si estendeva alla cura del rapporto con i pazienti e con le loro famiglie, offrendo conforto e speranza in momenti di grande difficoltà.

Questo evento doloroso solleva, una volta ancora, la questione della sicurezza stradale, in particolare nelle strade provinciali che presentano curve insidiose e una visibilità a volte limitata.

L’infrastruttura viaria e la sua manutenzione, la segnaletica, e i limiti di velocità rappresentano elementi cruciali per la prevenzione di incidenti che, come questo, spezzano vite e lasciano un vuoto incolmabile.

Gli agenti della polizia stradale di San Severo hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, escludendo a priori cause esterne e concentrandosi sull’analisi delle condizioni del manto stradale e dei fattori umani che potrebbero aver contribuito alla tragedia.

La perdita di Vincenzo Incoronato lascia un segno indelebile, non solo nel contesto professionale, ma anche nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne la dedizione, la professionalità e l’umanità.

Un tributo commosso è doveroso per un uomo che ha speso la sua vita al servizio degli altri, un esempio di altruismo e di impegno civico che rimarrà a lungo impresso nella coscienza della comunità.