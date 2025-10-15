Lutto e solidarietà: Lecce ricorda i carabinieri caduti

Un gesto di profonda commozione ha attraversato la comunità delle forze dell’ordine a Lecce, manifestandosi in un abbraccio collettivo e un momento di silenzio solenne.

La Questura, in segno di cordoglio e rispetto, ha voluto rendere omaggio ai tre carabinieri caduti in servizio nella provincia di Verona, vittime di una tragica esplosione avvenuta in un casolare.

La cerimonia, tenutasi in via Lupiae, sede del comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, ha rappresentato un atto simbolico di solidarietà e un tributo al valore del servizio reso.

L’iniziativa, come sottolineato in una nota ufficiale dell’Arma, trascende il mero protocollo formale, incarnando un senso di fratellanza e cooperazione che lega le diverse componenti delle forze dell’ordine operanti nel Salento.

La presenza di rappresentanti della Polizia di Stato, accolti dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, ha enfatizzato ulteriormente questo spirito di unità e collaborazione.

La perdita di questi tre militari pone un velo di tristezza e riflessione sulla fragilità della vita e sui rischi che quotidianamente le forze dell’ordine affrontano per garantire la sicurezza e la legalità nel Paese.

Questo tragico evento non solo genera dolore nelle famiglie dei caduti e tra i loro commilitoni, ma interroga profondamente l’intera comunità, invitando a una maggiore consapevolezza del sacrificio compiuto dai nostri servitori dello Stato.

La Questura di Lecce, esprimendo il proprio affetto e la più sentita vicinanza ai familiari e ai colleghi degli scomparsi, ribadisce il proprio impegno a proseguire con ancora maggiore determinazione la missione di tutela dell’ordine pubblico e di difesa dei valori costituzionali.

Il loro esempio, testimonianza di coraggio e abnegazione, resterà un faro per le future generazioni di uomini e donne in divisa, un monito costante a non abbassare mai la guardia nella lotta contro ogni forma di illegalità e a perseguire il bene comune con onore e dedizione.

Questo momento di lutto, lungi dall’essere una chiusura, deve rappresentare un punto di ripartenza, un rinnovato impegno a onorare la memoria dei caduti con azioni concrete e con una rinnovata consapevolezza del ruolo cruciale che le forze dell’ordine svolgono nella società.