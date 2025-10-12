Lutto nel 118 foggiano: addio al medico Vincenzo Incoronato

La comunità del 118 foggiano è in lutto per la perdita del medico Vincenzo Fernando Incoronato, figura pilastro nel servizio di emergenza urgenza della provincia.

Con oltre tre decenni di dedizione al 118 di San Severo alle spalle, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile tra i colleghi.

L’evento, tragico, si è verificato questa mattina mentre il medico, a bordo del suo motoveicolo, stava rientrando alla sua abitazione a San Paolo di Civitate, proveniente da San Severo lungo la strada provinciale.

Il direttore della centrale operativa del 118 di Foggia e responsabile del dipartimento di emergenza urgenza, Stefano Colelli, descrive la perdita come “una ferita profonda”, sottolineando la sua importanza all’interno del sistema.

“Lo conoscevo da anni,” afferma Colelli, evocando un ricordo vivido dell’ultima volta che l’hanno incontrato, solo pochi giorni prima della scomparsa.

Il dottor Incoronato era presente alla centrale operativa per un corso di aggiornamento sull’utilizzo di dispositivi medici innovativi da impiegare sulle ambulanze, una testimonianza del suo costante impegno verso l’eccellenza professionale.

Nonostante l’età avanzata e l’imminente pensione, il medico manteneva un’insaziabile sete di conoscenza e un profondo entusiasmo per il suo lavoro.

Questa passione, tuttavia, si scontrava quotidianamente con le sfide intrinseche del sistema di emergenza urgenza, un contesto spesso gravato da risorse limitate e da una pressione costante.

La sua capacità di affrontare queste difficoltà con spirito positivo e dedizione, pur riconoscendone le complessità, lo ha reso un punto di riferimento per tutti i colleghi.

La scomparsa del dottor Incoronato non è solo la perdita di un professionista esperto, ma anche di un uomo che ha incarnato i valori fondamentali del servizio di emergenza: l’umanità, la prontezza e la dedizione al bene comune.

La sua eredità continuerà a ispirare le nuove generazioni di operatori sanitari, ricordando loro l’importanza di mantenere viva la fiamma dell’impegno e della compassione, anche di fronte alle avversità.

Il vuoto lasciato è inestimabile e la memoria del dottor Incoronato resterà impressa nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.