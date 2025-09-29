Maltempo in Arrivo: Previsioni Meteo Nazionali (30 Settembre – 2 Ottobre)

Bollettino Meteorologico Nazionale: Prossimi Giorni (30 Settembre – 2 Ottobre)Un sistema di bassa pressione, proveniente da ovest, sta progressivamente influenzando le condizioni meteorologiche sull’Italia, portando a un’alterazione del regime atmosferico e a un aumento dell’instabilità.

L’evoluzione sarà dinamica, con differenze significative tra le diverse macro-aree peninsulari.

Martedì 30 Settembre:La giornata vedrà una fase di transizione.

Al Nord-Est, un’onda di instabilità si manifesterà con precipitazioni sparse, inizialmente deboli, che tenderanno ad intensificarsi nel corso della giornata.

Le altre regioni alpine e prealpine saranno interessate da un aumento della nuvolosità, senza precipitazioni significative.

Al Centro, il cielo si presenterà progressivamente coperto, ma l’assenza di perturbazioni costanti eviterà piogge di rilievo.

Le temperature rimarranno miti, favorendo un’atmosfera piacevole.

Al Sud e in Sicilia, la mattinata si aprirà con cieli prevalentemente sereni, mentre nel pomeriggio e in serata la nuvolosità aumenterà, pur mantenendo un rischio di precipitazioni contenuto.

Venti deboli variabili.

Mercoledì 1 Ottobre:L’ingresso di una corrente d’aria più fresca segnerà un cambiamento significativo.

Al Nord, l’instabilità si intensificherà con rovesci e temporali alternati a brevi pause di sole, accompagnati da un aumento della ventilazione.

Si registrerà un calo termico generalizzato, soprattutto nelle zone montane.

Al Centro, l’aria umida in ingresso darà luogo a precipitazioni a carattere temporalesco, localmente intense, con particolare coinvolgimento delle regioni adriatiche.

Al Sud e in Sicilia, il tempo peggiorerà progressivamente, con precipitazioni sparse che, in serata e durante la nottata, diventeranno più consistenti e diffuse, interessando anche i rilievi.

Il clima rimarrà mite per via dell’aria calda proveniente da sud, ma l’umidità renderà l’atmosfera più pesante.

Giovedì 2 Ottobre:Il sistema perturbativo lascerà spazio a una situazione più complessa.

Al Nord, si osserveranno nubi cariche di pioggia, soprattutto sulle zone alpine, con piogge deboli sul Cuneese; il resto del territorio godrà di condizioni meteorologiche più favorevoli.

Al Centro, l’instabilità persisterà, con rovesci sparsi sulle regioni adriatiche, mentre il resto del territorio sarà caratterizzato da maggiore soleggiamento.

Il moto ondoso sarà significativo, con mari molto mossi, che richiederanno particolare attenzione alla navigazione.

Al Sud, il maltempo, concentrato su Puglia, Calabria meridionale e Sicilia tirrenica, darà spazio a schiarite più ampie altrove, anche se non si esclude la possibilità di piogge residue.

I venti, in generale, saranno moderati, con raffiche più intense lungo le coste.

Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo, soprattutto nelle zone a rischio precipitazioni intense e temporali.