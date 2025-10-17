Manduria, Scoperto Deposito Armi e Droga: Arrestati Due Persone

Nel cuore della complessa rete criminale che affligge il territorio tarantino, un’operazione congiunta della Squadra Mobile ha portato alla luce un deposito occulto di armi e droga a Manduria, svelando una struttura organizzativa più ampia di quanto inizialmente ipotizzato.

L’arresto di un uomo di 25 anni e di una donna di 26 anni rappresenta un tassello cruciale in un’indagine che mira a disarticolare un gruppo dedito al traffico illecito di stupefacenti e al ricettazione di armi.

La perquisizione, iniziata nell’abitazione dell’uomo, ha rivelato una sofisticata operazione di confezionamento e distribuzione di cocaina e marijuana.

La presenza di bilancini di precisione, materiale di imballaggio e un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti (circa 170 grammi di cocaina e 30 grammi di marijuana) suggerisce un’attività consolidata, probabilmente sostenuta da una rete di contatti e acquirenti.

Il ritrovamento di un “registro” – un blocco notes contenente nomi e numeri di telefono – indica un tentativo di tracciare e gestire i clienti, offrendo spunti preziosi per ulteriori indagini volte a identificare i complici coinvolti.

La natura stessa del registro pone interrogativi sulla gerarchia interna del gruppo e sui ruoli ricoperti dai singoli individui.

L’irruzione nella dimora della donna, cognata dell’uomo e moglie di un detenuto, ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale.

La presenza di una pistola semiautomatica calibro 9×21 e di un revolver modello 30, entrambi perfettamente funzionanti e abilmente occultati in una parete murata, testimonia la premeditazione e l’organizzazione del gruppo.

L’ingegneria necessaria per nascondere le armi in questo modo suggerisce una conoscenza approfondita delle tecniche di occultamento e un livello di sicurezza elevato.

Il fatto che le armi fossero murate indica un tentativo di proteggerle da controlli esterni e di renderle immediatamente disponibili in caso di necessità.

Le indagini successive hanno ricostruito la provenienza delle armi.

Il revolver risulta essere stato sottratto in un furto avvenuto nel 2023, mentre la pistola era già stata rintracciata in relazione a un’indagine in corso per traffico illecito di armi nel 2024.

Questa connessione suggerisce un possibile legame con organizzazioni criminali più ampie e un mercato nero di armi ben strutturato.

La scoperta di queste connessioni rafforza l’ipotesi di un’attività illecita di dimensioni rilevanti.

Le misure cautelari disposte – l’uomo in custodia cautelare presso il carcere di Taranto e la donna agli arresti domiciliari – rappresentano un passo avanti nella lotta contro la criminalità organizzata, ma sottolineano anche la necessità di ulteriori indagini per identificare e perseguire tutti i responsabili.

La complessa rete di relazioni e la sofisticata struttura operativa rivelate da questa operazione richiederanno un impegno costante e un’analisi approfondita per disarticolare completamente il gruppo e prevenire futuri episodi di traffico di droga e armi.

L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza del territorio e sulla necessità di rafforzare i controlli e la collaborazione tra le forze dell’ordine.