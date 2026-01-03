Manfredonia, San Silvestro: Bomba al ristorante, imprenditore riparte

Nella notte di San Silvestro, un atto intimidatorio ha scosso la quiete di Manfredonia (Foggia), colpendo il ristorante-pizzeria Tarassaco, un’attività radicata nel tessuto socio-economico locale da oltre tre decenni.

Un ordigno, presumibilmente di tipo “bomba carta”, ha devastato l’ingresso del locale, proprietà di Massimo Rinaldi, imprenditore di comprovata serietà e membro attivo dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) locale.

L’evento, inizialmente mantenuto in sordina, è stato poi portato alla luce da un messaggio di solidarietà diffuso dal sindaco Domenico La Marca, evidenziando la gravità del gesto e la sua capacità di turbare la comunità.

Massimo Rinaldi, con resilienza e una determinazione che testimonia la sua profonda connessione con il territorio, ha riaperto il ristorante la mattina stessa di Capodanno, nonostante la devastazione.

La rapidità della ripresa, descritta come una dichiarazione di intenti, è stata accompagnata dalla constatazione della necessità di sostituire la porta d’ingresso, un’operazione resa più complessa dalle chiusure festive che affliggono molte attività commerciali.

L’atto vandalico, che va ben oltre un semplice danneggiamento di proprietà privata, rappresenta una ferita profonda per l’intera cittadinanza.

Il sindaco La Marca ha espresso la condanna più ferma, sottolineando come tali azioni non siano espressione dei valori manfredoniani, fondati sulla pacifica convivenza e sul rispetto reciproco.

L’impegno di Massimo Rinaldi, attraverso la sua partecipazione all’ANC, è stato sottolineato come esempio di dedizione al servizio della comunità, un contributo costante che si traduce in iniziative volte a rafforzare la sicurezza e a promuovere il benessere sociale.

L’episodio solleva interrogativi più ampi sulla natura degli atti intimidatori che colpiscono il territorio, invitando le forze dell’ordine a un’indagine approfondita non solo per identificare gli esecutori materiali, ma soprattutto per ricostruire le motivazioni e le dinamiche che hanno portato a questo gesto.

La ricerca della “matrice” dell’atto, ovvero l’analisi delle possibili connessioni e dei retroscena che ne hanno determinato la genesi, si configura come un passaggio cruciale per garantire che simili episodi non si ripetano e per ripristinare un clima di serenità e fiducia nella comunità.

L’azione delle autorità giudiziarie e delle forze dell’ordine si preannuncia pertanto cruciale per restituire a Manfredonia la sua identità di città accogliente e sicura.