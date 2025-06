Maresciallo Legrottaglie: Cordoglio Nazionale a Francavilla Fontana

Il cordoglio nazionale si concentra su Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove sabato si celebreranno i funerali del Maresciallo Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, una figura simbolo del servizio e del sacrificio per la collettività. La notizia della sua scomparsa, avvenuta durante un inseguimento drammatico e violento con malviventi a bordo di un veicolo rubato, ha scosso profondamente l’Italia intera, suscitando un’ondata di commozione e ammirazione per il suo coraggio.La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia funebre, testimonia l’importanza che lo Stato attribuisce a questo atto di eroismo e alla perdita di un uomo dedito al servizio pubblico. Un gesto che va oltre il semplice tributo, segnando un momento di riflessione sulla sicurezza, sull’impegno quotidiano delle forze dell’ordine e sul delicato equilibrio tra legalità e criminalità che permea la società italiana.Il Maresciallo Legrottaglie, originario di Ostuni, cittadina dove risiedeva con la moglie e le due figlie adolescenti, non era solo un carabiniere, ma un pilastro della comunità. La sua figura si intreccia con quella di un padre amorevole e un marito devoto, un uomo legato alle tradizioni e ai valori del Sud. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, tra gli amici e tra i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato per la sua professionalità, integrità e umanità.L’evento, che si terrà nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa alle ore 11.00, rappresenta un’occasione per onorare la sua memoria, per esprimere la gratitudine per il suo servizio e per rinnovare l’impegno a sostenere le forze dell’ordine nel loro compito di garantire la sicurezza e la giustizia. La partecipazione del Presidente Mattarella sottolinea inoltre la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto alla criminalità, di supportare le famiglie delle vittime e di valorizzare il ruolo cruciale delle forze dell’ordine come baluardo della democrazia. Il sacrificio del Maresciallo Legrottaglie, tragicamente consumato in un contesto di violenza e illegalità, si eleva a monito per tutti, ricordando il costo umano della lotta alla criminalità organizzata e l’importanza di preservare i valori di onore, lealtà e dedizione al bene comune che contraddistinguono il corpo dei Carabinieri e le altre forze di polizia. Il cordoglio nazionale è un abbraccio collettivo alla famiglia e ai colleghi, un’espressione di rispetto e ammirazione per un uomo che ha perso la vita difendendo la sicurezza e l’incolumità dei cittadini.