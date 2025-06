Matera: I Passi di Speranza per Bambini Oncologici

Domenica 15 giugno, alle ore 9:00, Matera si animerà con la terza edizione de “I Passi di Matera”, un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi dedicato a un segmento di umanità particolarmente vulnerabile: i bambini affetti da patologie oncologiche e le loro famiglie. L’iniziativa, promossa con passione dalla Palestra Light Energy e sostenuta dalla Let’s Dance Company, si configura come un gesto concreto di solidarietà, forte del patrocinio del Comune di Matera e del supporto cruciale dell’associazione Apleti.Apleti, attiva presso il reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari, rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza e il sostegno ai piccoli pazienti e ai loro cari, affrontando con dedizione le sfide imposte da emopatie e tumori infantili. “I Passi di Matera” non si limitano quindi a una semplice camminata, ma si traducono in un investimento diretto nel futuro di questi bambini, contribuendo a finanziare un progetto innovativo e vitale: la prima edizione della Summer School in Oncologia Pediatrica.Questa Summer School, promossa dal Centro di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, costituisce un’opportunità unica per la formazione di giovani medici, guidati e affiancati dai massimi esperti del panorama nazionale. L’obiettivo è elevare gli standard di cura, diffondere le più recenti conoscenze scientifiche e promuovere la ricerca in un ambito in cui ogni progresso può significare la differenza tra una speranza infranta e una vita salvaguardata.L’evento non sarà solo un momento di impegno sportivo, ma una vera e propria festa di comunità. Il percorso, concepito per essere accessibile a persone di tutte le età e livelli di preparazione fisica, sarà arricchito da tappe dedicate al Silent Fitness, un’esperienza coinvolgente e dinamica che stimola il corpo e l’animo. Per i più piccoli, un programma dedicato con giochi, animazione e spettacoli garantirà momenti di svago e allegria, creando un’atmosfera positiva e inclusiva.Un elemento di spicco dell’edizione 2025 sarà la presenza di Jill Cooper, rinomata personal trainer e figura carismatica nel mondo del fitness, ideatrice del metodo di allenamento Super Jump. La sua energia contagiosa e la sua esperienza motiveranno i partecipanti lungo tutto il percorso, trasformando la camminata in un’esperienza indimenticabile e un simbolo di resilienza e speranza. “I Passi di Matera” si rivelano così non solo un evento benefico, ma un potente messaggio di umanità e un invito a sostenere la ricerca e l’assistenza per i bambini che lottano contro la malattia.