Mine in Laterza: Arrestato per possesso illegale.

L’ordinario controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Laterza (Taranto) ha portato a un arresto inatteso, sollevando interrogativi sulla gestione e il possesso di materiale bellico.

Un giovane di 26 anni, residente in città, è stato posto sotto custodia cautelare a seguito di una perquisizione domiciliare disposta dall’Autorità Giudiziaria.

L’operazione, frutto di un’attività di prevenzione volta a contrastare la detenzione abusiva di esplosivi, ha portato al rinvenimento di due mine antiuomo.

Gli ordigni, inizialmente identificati come di possibile fabbricazione italiana, erano stati abilmente occultati in un soppalco del garage, all’interno di un contenitore in plastica, tentativo che suggerisce una consapevolezza della gravità della potenziale violazione legale.

Si tratta di mine tipicamente impiegate per addestramento militare, progettate per simulare scenari reali senza l’uso di esplosivi attivi.

Tuttavia, la loro presenza in un’abitazione privata, in assenza di autorizzazioni specifiche e regolari, configura un reato grave, punibile dalla legge.

La natura addestrativa degli ordigni non mitiga la responsabilità del possessore, poiché la detenzione incontrollata di tali dispositivi rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica.

Immediatamente allertati, gli esperti artificieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale carabinieri di Taranto sono intervenuti per gestire l’ingente materiale.

Con estrema cautela e professionalità, gli artificieri hanno proceduto a rendere inattivi gli esplosivi, concludendo l’operazione con un brillamento controllato in un’area appositamente predisposta e protetta.

Tale procedura, essenziale per la salvaguardia dell’incolumità pubblica, ha richiesto competenze specialistiche e attrezzature avanzate.

L’arresto del 26enne, e la conseguente misura degli arresti domiciliari disposti dall’Autorità Giudiziaria, segnano un ulteriore passo nell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla proliferazione incontrollata di materiale bellico.

L’evento riaccende il dibattito sulla necessità di un più rigoroso controllo della tracciabilità e della gestione di tali materiali, anche quelli destinati esclusivamente all’addestramento militare, sottolineando la cruciale importanza di una cultura della legalità e della sicurezza diffusa tra i cittadini.

La vicenda, oltre a comportare pesanti ripercussioni legali per l’indagato, solleva interrogativi sulla sua provenienza e sulle modalità di acquisizione di tali ordigni, aprendo una fase di approfondite indagini da parte delle forze dell’ordine.