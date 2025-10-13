Modugno, colpi di mano dei Carabinieri: droga e estorsioni a filiera mafiosa

L’azione decisa dei Carabinieri di Modugno, in sinergia con le forze dell’ordine operanti nelle province di Bari e Lecce, si concretizza nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di otto individui, un intervento che getta luce su una dinamica criminale complessa e radicata nel tessuto sociale di diverse comunità.

Le accuse che pendono sugli indagati, firmate dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari su impulso della Procura, sono gravissime: detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, presumibilmente destinate al traffico su vasta scala, e, in alcuni casi, estorsione perpetrata con l’applicazione di metodi mafiosi.

L’indagine, frutto di un’attività investigativa prolungata e meticolosa, ha permesso di ricostruire un’organizzazione dedita alla distribuzione di droghe, con ramificazioni che estendono la loro influenza ben oltre il comune di Modugno, interessando anche Noicattaro, Rutigliano e, significativamente, Lecce, suggerendo una rete criminale più ampia e stratificata.

La scelta di Lecce come luogo di residenza o operatività di alcuni degli indagati non è casuale, evidenziando possibili collegamenti tra gruppi criminali operanti in diverse aree geografiche.

L’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso è particolarmente significativa.

Non si tratta solo di un atto di coercizione volto all’ottenimento di denaro, ma di un comportamento caratterizzato dalla violenza, minacce e intimidazioni, volto a controllare e dominare il territorio e le attività economiche locali, con l’utilizzo di un potere dirompente e incontrastabile tipico delle organizzazioni criminali strutturate.

Questo aspetto implica una potenziale capacità di condizionare la vita della comunità e di compromettere l’ordine pubblico.

L’applicazione della custodia cautelare, misura restrittiva che presuppone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di un pericolo concreto di inquinamento probatorio o di fuga dell’indagato, testimonia la serietà delle accuse e la necessità di prevenire ulteriori attività criminose.

L’inchiesta, ora in una fase delicata, è destinata a portare alla luce ulteriori dettagli sulla struttura dell’organizzazione, sui ruoli specifici di ciascun indagato e sulle connessioni con altre attività illecite.

L’azione delle forze dell’ordine rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata e alla diffusione della droga, ma sottolinea anche la necessità di un impegno costante e coordinato a livello istituzionale e sociale per contrastare un fenomeno che mina le fondamenta della convivenza civile.

La vicenda pone interrogativi sulla capacità di infiltrazione criminale nei territori e sulla vulnerabilità delle comunità, richiedendo un’analisi approfondita delle cause e dei fattori di rischio che ne favoriscono la proliferazione.