Monteiasi ricorda Angelo Spagnulo, eroe a 20 anni dalla scomparsa.

A Monteiasi, nel cuore del Tarantino, si è rinnovato il ricordo di Angelo Spagnulo, carabiniere scelto insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile, nel ventennale della sua prematura scomparsa.

La celebrazione, intrisa di commozione e profonda riflessione, ha visto convergere la comunità locale, i familiari del decorato, figure istituzionali civili e militari, testimoniando la duratura eco del suo sacrificio.

La funzione religiosa, officiata con solennità da Don Giovanni, parroco di San Giovanni Battista, e da Don Cataldo, cappellano militare, ha rappresentato un momento di raccoglimento spirituale e di elevazione morale.

La figura di Angelo Spagnulo, strappato alla vita a soli 25 anni, originario di Grottaglie, emerge non solo come un eroe, ma come un esempio di dedizione e coraggio che trascende il dovere di servizio.

Il suo gesto, compiuto il 24 settembre 2005, assume un significato ancora più profondo se considerato nel contesto in cui si verificò: libero dal servizio, disarmato e con una menomazione fisica, si oppose con determinazione a un atto criminale, una rapina, dimostrando un altruismo che definisce l’essenza del valore civile.

La sua azione, purtroppo fatale, incarna un’abnegazione che va al di là dell’ordinario, elevandolo a simbolo di rettitudine e coraggio.

Il comandante Silvana Fabbricatore, comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, ha sottolineato come il sacrificio di Spagnulo debba fungere da faro per tutti i carabinieri, ispirando un eroismo non ostentato, ma intessuto nella routine del servizio quotidiano.

Non un eroismo spettacolare, ma la capacità di rispondere con dignità e professionalità, anche nelle situazioni più difficili.

La celebrazione è culminata con la deposizione di una corona d’alloro sulla targa commemorativa dedicata a Spagnulo, in una suggestiva cerimonia arricchita dalla presenza dell’associazione nazionale Carabinieri e da un picchetto d’onore in uniforme storica, testimonianza del profondo legame tra l’Arma e la sua storia, valori che Angelo Spagnulo ha incarnato con la sua vita.

Quel momento, pregno di memoria e rispetto, ha sancito la sua figura come parte integrante del patrimonio identitario dell’Arma dei Carabinieri e della comunità tarantina.