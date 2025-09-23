Nave Drea: Tra Amianto, Timori e Comunicazione Errata

La vicenda della nave Drea, ex traghetto della Moby ormeggiata a Taranto, solleva questioni complesse che intrecciano normative ambientali, interessi commerciali e percezioni di sicurezza pubblica.

Lungi dall’essere un “porto dei veleni”, come potrebbe suggerire l’apprensione diffusa, la situazione si configura come un nodo intricato di procedure, decisioni e comunicazione errata, come dichiarato da David Prestopino, rappresentante della MedFuel Bunkering, armatore dell’imbarcazione.

La nave, con una vita operativa prevista fino al 2029 e soggetta a controlli tecnici annuali, è stata precedentemente respinta sia da Spalato che da Crotone, per poi ottenere un approdo tecnico a Taranto, giustificato da condizioni meteorologiche avverse che imponevano una sosta sicura.

Questo approdo, pur temporaneo, è stato percepito da alcuni come una potenziale minaccia, alimentando timori legati alla presenza di amianto incastonato in alcuni pannelli ignifughi delle cabine passeggeri.

L’amianto, materiale una volta ampiamente utilizzato nell’edilizia navale per le sue proprietà isolanti e ignifughe, è oggi riconosciuto come una sostanza pericolosa per la salute umana, in grado di causare gravi patologie respiratorie.

La sua presenza a bordo della Drea non implica, tuttavia, un rischio di dispersione incontrollata.

Prestopino ha sottolineato che ogni operazione è stata condotta nel pieno rispetto delle normative vigenti e che la rimozione dei pannelli contenenti amianto è un intervento programmato, non un’emergenza.

L’acquisizione della nave, proveniente da Genova, ha visto individuato in un cantiere di Spalato il luogo ideale per eseguire i lavori di bonifica.

Tuttavia, la circolazione di informazioni inesatte ha generato un’ondata di panico nella popolazione locale, inducendo il governo croato ad emettere un decreto di espulsione.

Questo episodio evidenzia come la mancanza di trasparenza e la disinformazione possano amplificare i timori e ostacolare la gestione di situazioni potenzialmente delicate.

L’armatore ha chiarito che la decisione di procedere con la rimozione dell’amianto è motivata da ragioni commerciali, al fine di rendere la nave più appetibile sul mercato del charter, e non da una necessità impellente di smantellamento o rottamazione.

I lavori di bonifica, infatti, sono procedure standard che non richiedono l’ingresso in cantiere secco o lo smantellamento dell’imbarcazione.

Attualmente, si stanno valutando opzioni per i lavori di bonifica, con un dialogo aperto con il porto di Livorno e con la preferenza per l’esecuzione degli interventi all’interno del territorio nazionale.

La vicenda, oltre a comportare danni di immagine per l’armatore, solleva interrogativi cruciali sulla comunicazione del rischio ambientale, sulla gestione delle emergenze e sulla necessità di una maggiore trasparenza nelle operazioni che coinvolgono la sicurezza pubblica e la tutela dell’ambiente.

La nave Drea, quindi, non è un pericolo in sé, ma un campanello d’allarme per una gestione più consapevole e responsabile delle problematiche ambientali.