Neonati a Lecce: positività cocaina, indagini sulla genitorialità.

Un delicato e complesso caso di assistenza neonatale sta tenendo banco presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Il piccolo, nato il 17 ottobre, si trova attualmente sotto osservazione medica a seguito di un quadro clinico che ha destato serie preoccupazioni negli operatori sanitari.

Le prime manifestazioni, immediatamente rilevate durante le prime ore di vita, si sono concretizzate in tremori involontari, un sintomo che ha indirizzato i medici verso l’esecuzione di approfonditi esami tossicologici.

I risultati di tali analisi hanno confermato la presenza di cocaina nel sistema del neonato, un dato allarmante che solleva interrogativi significativi sulla pre-natale esposizione del bambino a sostanze stupefacenti.

La madre, sottoposta a protocolli di accertamento analoghi, è risultata negativa, un elemento che complica ulteriormente la ricostruzione degli eventi e suggerisce possibili fattori da considerare, come l’assunzione di sostanze da parte del padre o di altre figure di riferimento durante la gravidanza.

La complessità del caso trascende la mera constatazione della positività tossicologica.

Riguarda infatti la tutela della salute e del benessere di un bambino vulnerabile, il diritto alla crescita in un ambiente sicuro e privo di rischi.

La segnalazione alla Procura dei Minori è una conseguenza obbligatoria, volta a garantire l’attivazione di tutti i meccanismi di protezione previsti dalla legge.

I servizi sociali territoriali, coinvolti d’ufficio, stanno conducendo indagini approfondite per valutare la situazione familiare, analizzando le dinamiche relazionali, le risorse disponibili e il livello di supporto che i genitori sono in grado di offrire al neonato.

Questa fase investigativa è cruciale per determinare la capacità genitoriale e per predisporre, se necessario, interventi di sostegno e di recupero.

La decisione circa la possibilità di restituire il bambino alla famiglia è momentaneamente sospesa in attesa di una valutazione completa e multidisciplinare.

Un team di professionisti, composto da medici, psicologi, assistenti sociali e rappresentanti delle forze dell’ordine, sta lavorando per raccogliere informazioni, analizzare i dati e formulare un parere motivato, con l’obiettivo primario di tutelare il superiore interesse del minore.

Il caso, purtroppo, riflette una realtà sociale complessa, dove l’uso di sostanze stupefacenti può avere conseguenze drammatiche sulla salute e sul futuro dei bambini, sottolineando l’importanza di interventi di prevenzione e di sostegno alle famiglie in difficoltà.